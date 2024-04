Recomiendan no relajar las medidas sanitarias en el combate contra el dengue

Si bien en la provincia de Formosa continúan descendiendo los casos positivos de dengue, contabilizándose 167 en la última semana epidemiológica, desde el Gobierno provincial solicitaron no relajar las medidas sanitarias.

La directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez, recordó que históricamente los picos de casos positivos ocurren a fines de abril y principios de mayo, por lo que pidió “no relajar las medidas sanitarias y seguir cuidando nuestro patio, juntar y tirar la basura que puede ser un criadero de mosquitos, desde una tapita.”.

La funcionaria hizo hincapié en la necesidad de mantener la limpieza, evitando los criaderos del transmisor de la enfermedad, y recordó que la hembra pondrá sus huevos en todo aquel recipiente o espacio de agua que tenga paredes o una superficie sólida, que luego en contacto con el agua, hace eclosionar el huevo depositado.

“No alcanza con tirar el agua, hay que cepillar para que se desprenden los huevos que quedan pegados en la pared y tirar. De esa manera si se carga con agua, no tendrá nada para eclosionar”, detalló.

Advirtió que si esta limpieza con cepillo no se llevó a cabo, debe actuar en ese momento el larvicida biológico que produce el Laboratorio Provincial Laformed y que las brigadas sanitarias entregan en forma gratuita a los vecinos. “Se coloca cada siete días y te aseguras de matar esa larva”, subrayó.

Confirmó también que el clima reinante, con lluvias e intensa humedad, es el propicio para la proliferación de mosquitos, de allí la necesidad de mantener el patio de las casas, limpio.

Sin dengue grave

Rodríguez se refirió al parte informativo emitido este sábado 13 respecto de la situación epidemiológica por dengue, y confirmó que no existen en la actualidad casos de dengue grave, como sí hubo durante el brote.

La doctora en Bioquímica explicó que Formosa acumula 16.762 casos de dengue desde enero del año 2023, ya que la circulación “no se cortó” durante el año pasado.

Dijo que por ello la cifra puede parecer elevada si se mira en un mapa, respecto a otras provincias, por lo que es lógico que la cantidad de positivos sea mayor respecto a otras regiones.

“Con la cantidad de casos que tuvimos, tener solo cinco fallecidos, no nos da una tasa de letalidad y por lo tanto de mortalidad elevada, por compararla con Chaco, sin ir más lejos”, advirtió.