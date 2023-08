ATE denuncia actitud antisindical del intendente de la localidad de Comandante Fontana

Autoridades gremiales de la Seccional ATE-Ibarreta (Asociación Trabajadores del Estado) manifestaron a los medios de comunicación que el intendente de la localidad de Comandante Fontana, Jacquemin Juan Carlos “persigue” y “presiona” a los trabajadores municipales para que se desafilien del gremio como método para evitar reclamos sindicales a su gestión.

Héctor Vega, secretario general de la seccional, manifestó: “ya conocemos un antecedente previo de hace unos dos años atrás, en esa ocasión el propio Intendente y uno de sus secretarios recorrían los domicilios de varios afiliados para que renuncien a la agremiación logrando su objetivo con tres de ellos; nuevamente el día 16 de agosto se ha reiterado el modus operandi de la patronal, que a través de presión y/o castigos influenció en las decisiones de otros tres compañeros trabajadores para que presenten a ATE sus renuncias de manera conjunta y en donde ellos mismos se encargaron de elaborarles las notas de renuncia, además fueron llevados todos hasta las puertas mismas de las oficinas de la seccional por el Director de servicios públicos Julio González en vehículo del municipio, como para cerciorarse de que las renuncias se hiciesen efectivas”.

Seguidamente denunció que “nuestros delegados gremiales, los compañeros Benjamín Oviedo y Casiano Flores, recibieron y reciben todo tipo de presiones y persecutas para que no cumplan con su rol con el que los compañeros y el sindicato les asigna, que no es más que defender los derechos de los compañeros y compañeras”.

“Este accionar del intendente y sus funcionarios que se vuelve a reiterar, constituye no solo una jodida actitud política en contra de la organización de los trabajadores, sino que viola la ley 23.551 que garantiza el libre derecho de asociarse y/o afiliarse a un sindicato, militando en el mismo para defender los derechos de los compañeros garantizados por las leyes laborales de nuestro país. Si el intendente no quiere reclamos sindicales lo que tiene que hacer respetar los derechos de los laburantes, así de simple es la cuestión”, finalizó diciendo el Secretario General de la Seccional.

