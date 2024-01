ATE denunció que el nuevo intendente de Perín suspendió a 92 municipales

Hay preocupación de 92 trabajadores de planta permanente del municipio de subteniente Perin, quienes fueron suspendidos de sus funciones durante un mes sin motivos ni argumentos por el nuevo intendente de la localidad. Además, denunciaron que a la fecha todavía no cobraron ni el aguinaldo ni los haberes del mes de diciembre.

Los trabajadores realizaron una asamblea junto a las autoridades de ATE, sindicato que los nuclea y gestionaron una audiencia con el intendente Milton Navarrete donde pese a la predisposición inicial no lograron arribar a una solución, acordando las partes seguir dialogando, sin embargo, comentaron que “el diálogo no se pudo renovar debido a que el intendente en los hechos cambio de parecer”.

Ante este panorama, ATE denunció que se trata de un despido encubierto “ya que la suspensión solo se trata del primer paso para concretar el despido definitivo de los compañeros trabajadores”.

Por otro lado, desde la organización también exigieron el pago inmediato de sus respectivos haberes, aguinaldo y otros descuentos que consideran “arbitrarios” correspondientes al mes de noviembre.

Por ese motivo en este momento, el sindicato, encabezado por el secretario general de la seccional de Ibarreta Héctor Vega, junto a los trabajadores se manifestaron al frente del Municipio para pedirle al Intendente que deje de lado la suspensión y que cada uno vuelva a su puesto de trabajo como corresponde.