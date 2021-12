ATE pide bono de 30 mil pesos que alcance a municipios del interior que atraviesan una situación «crítica»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Néstor Vázquez, secretario general de ATE, visitó el piso de “Expres en Radio” donde reiteró el pedido al gobierno provincial de un bono de 30 mil pesos para los estatales y que además llegue a los municipios del interior donde advirtió que los empleados atraviesan una situación “crítica” con salarios que están incluso por debajo de la línea de la indigencia.

“Hemos hecho el pedido del pago de un bono por la situación económica que todos conocemos que trae aparejada una crisis en el ingreso del salario de los trabajadores y trabajadoras. Hasta septiembre habíamos perdido con el poder adquisitivo del salario porque hasta hace dos meses atrás era el 42%, a partir de ahí comenzamos a recuperar porque ahí se suma, con eso llegamos al 52%, lo que ocurrió ahí es que nosotros igualamos a la inflación los últimos 3 meses así que por lo tanto fuimos perdiendo. Desde comienzo de año hasta septiembre fue pérdida del poder adquisitivo, empezamos a empatar desde septiembre hasta adelante eso nos obliga a que tengamos que hacer un pedido para recuperar lo que hemos perdido”, explicó Vázquez.

“Pedimos un bono de 30 mil pesos porque en la mesa ejecutiva de ATE y de otros análisis que hacíamos era lo posible para nosotros desde nuestra perspectiva, yo recuerdo que habíamos pedido el 40% de aumento y nos dieron el 42%, ojalá esta vez nos dé más. Pero nosotros pedimos eso porque desde el punto de vista económico nos parece absolutamente posible, el gobierno dice que tiene superávit, teniendo en cuenta eso con el bono sería un desembolso de 1.500 millones de pesos más o menos, el gobierno lo mismo se quedaría con superávit y no estaríamos tocando los ahorros del gobierno provincial. Al mismo tiempo pedimos al gobernador que se haga eco de la crisis que tienen los compañeros en el interior y que ayude a los intendentes, que tenga una mirada como en situaciones anteriores donde los ayudó y los municipios del interior también cobraron el bono. Yo creo que esto sería una cosa muy positiva si ocurriera, que dé un bono y se traslade al interior porque verdaderamente se sufre en el interior, nosotros estamos pidiendo un bono de 30 mil pesos con un sueldo que no iguala a la línea de la pobreza pero nos aproximamos, en el interior en esa pérdida del poder adquisitivo del salario con un sueldo de 15 mil pesos, eso se resiente muchísimo y no es otra cosa más que sufrimiento. La clase política en general se tiene que poner a mirar porque ahí lo que hay es niños mal alimentados”, denunció el sindicalista.

En cuanto a porqué en el interior no se pagan los salarios que se deben pagar, aseguró que se debe “al tema de la autonomía de los municipios del interior y con eso ellos dicen que los municipios son autónomos y por lo tanto ellos deciden el salario de los trabajadores y demás. Los intendentes deberían colaborar y ayudar al igual que nosotros en que se modifique la masa coparticipable, así como está no tienen posibildades los intendentes de mejorar la masa salarial de los trabajadores y es prácticamente una violación permanente al derecho humano elemental que tiene una persona de alimentarse porque con 7 mil pesos no lo van a hacer. Siempre digo que debería modificarse eso, la clase política en general y los gremios en general deben actuar, las organizaciones sindicales si nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos sentarnos alrededor de una mesa a discutir cómo ayudamos a esa gente que está sufriendo yo creo que sería otra la cuestión, pero desde ATE estamos como muy solos reclamando esto”, reconoció.

Vázquez analizó además que el salario de un trabajador debería ser de 60 mil pesos para no ser pobre, “con ese importe no serían pobres y en el interior algunos cobran 10 mil pesos, quedamos debajo de la línea de indigencia que está en 20 mil pesos, cuando más alejados están de la ciudad los municipios cobran menos y los alimentos salen más caros que en capital”.

“Pienso que como gremio vamos a ver cómo podemos hacer para por lo menos empezar a reclamar y que se modifique esa ley coparticipable de Formosa porque de lo contrario los municipios no tienen posibilidad de mejorar los salarios y en ese sentido la clase política y por sobre todo el gobernador debe actuar”, aseguró.

“No es que nosotros salimos a tirar piedras ni maldad, solo describimos lo que les pasa a los trabajadores, es nuestra obligación hacerlo y cuando pedimos lo hacemos para ellos”, expresó.

Opinó además sobre el pedido de un bono de 100 mil pesos que realizó Voz Docente. “Si tenemos en cuenta los datos oficiales de lo que se debería ganar para no estar debajo de la línea de pobreza creo que son válidos los reclamos, pero somos respetuosos de lo que piden los compañeros de otras organizaciones sindicales. Nosotros hemos decidido en los ámbitos orgánicos de nuestro gremio pedir esto y lo estamos difundiendo, ahora vamos a llevar los argumentos a cada uno de los afiliados a través de la comunicación que tendremos hasta fin de año para ver si se puede dar. Trabajamos con mucha fuerza y tenemos fe de que el gobernador mire la crisis económica y social que originan los bajos salarios”, indicó.

“La solución para los problemas que estamos teniendo es colectiva, no hay una solución individual, en ese sentido creo que hay situaciones que no se dan porque a veces tenemos miedo y tendríamos que trabajar para erradicar el miedo de nosotros mismos que somos tantos, tenemos la ventaja de que somos millones los que estamos empobrecidos, que tenemos bajos salarios por una situación económica que es perversa y que la manejan unos pocos”, expresó.

“Tenemos una fuerza importante porque somos muchos y nos falta estar más juntos como clase trabajadora y discutir más cuáles son las causas de nuestro sufrimiento que una de ellas es la estructura política y social que nos excluye, que nos tira para el costado y solo estamos destinados a recibir lo que ellos nos quieren dar, siempre los ajustes vienen para nosotros. En Formosa los 30 diputados con la ley previsional nos han hecho perder derechos a los trabajadores, que por unanimidad se votó”, recordó.

“En el interior se vive una situación crítica y no se toma esto con la seriedad que requiere el caso, creo que hace tantos años si venimos planteando esto de la coparticipación y hasta ahora estamos así, quiere decir que estos 38 años están en deuda con los trabajadores”.

De la misma forma Vázquez contó que hasta el momento “no nos contestaron al pedido que hicimos, antes cuando ya presentamos nunca nos contestaron, por ahí nuestra satisfacción es que aveces al aparecer escucha o se sensibiliza, todos estamos viendo esta situación tan sufriente para muchos, creo que se sensibilizan y lo dan. Hay casos donde incluso pagaron más y nosotros nos pusimos contentos igual”.

“Creo que el bono es necesario y que Insfrán va a tomar la decisión de darlo, hay gente que está en una situación muy complicada de ingreso salarial y del deterioro como consecuencia de la inflación, creo que el gobernador va a otorgar el bono”, aseguró.

Señaló además que un bono de 30 mil pesos, “nos parece lo posible para nosotros desde el punto de vista económico, además porque creemos que cuando se engloba a todos los trabajadores tanto provinciales como municipales se aumenta la cantidad, ojalá se pueda dar más, nosotros nos hemos inclinado por esa cifra porque creemos que es posible y ojalá el gobernador la dé”, deseó.

“Después del bono empezamos a hablar de un aumento, vienen las referencias nacionales y tendríamos que ver un pedido para el año 2022, ojalá algún día le ganemos a la inflación”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp