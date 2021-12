ATFA Formosa: nuevos técnicos de fútbol recibieron sus diplomas

Compartir

Los egresados de la Promoción 2021 y los alumnos que culminaron el primer año de la Escuela Nº 119 “Juan Carlos Ferreira” de Directores Técnicos de Fútbol, recibieron sus diplomas en la noche del martes, en una ceremonia cumplida en el salón principal de la UPCN. El acto fue presidido por el titular de la escuela y secretario general de la ATFA Formosa, Guillermo Guzmán.

Durante la gala un total de ocho flamante técnicos que cerraron el ciclo de estudio de tres años, se hicieron acreedores de la Licencia Profesional ATFA- CONMEBOL, y otros 27 recibieron certificados por haber culminado el primer año y acceder a la Licencia C-B que acredita para desempeñarse como entrenador Infantil-Juvenil hasta Sub 15. Los egresados podrán desempeñarse como técnicos en el fútbol profesional y en divisiones formativas del país y el exterior, teniendo en cuenta que la carrera cuenta con aval de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, AFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Asistieron los integrantes del plantel de docentes de la Escuela Nº 119, directivos de la ATFA Formosa, técnicos y ex futbolistas, periodistas y, familiares de los egresados. La conducción de la velada estuvo a cargo del prestigioso periodista Osvaldo Lezcano.

Hicieron uso de la palabra, los alumnos Daniel Céspedes y Julio Vázquez, el docente Antonio Romero, y el dirigente Guzmán. Precisamente Fue Guzmán, el que hizo llegar a todos los presentes las congratulaciones de la conducción de ATFA Central a los flamantes egresados, los docentes y responsables de la Escuela Nº 119.

“Hable esta tarde con Salvador Pasini y Norberto Daniele, a quienes interiorice sobre el cierre del año de nuestra escuela, me pidieron que les hiciera llegar sus saludos y afectos. También me adelantaron y ahora comparto con ustedes, la novedad de que la lista que ambos encabezaran en las elecciones de ATFA, propondrá la inclusión de los técnicos diplomados en la oferta laboral en el ámbito de la educación primaria estatal y privada, las conversaciones preliminares ya se iniciaron con autoridades del área de educación del gobierno nacional. Queremos que los técnicos enseñen fútbol en las escuelas, una idea que lo vamos a concretar”, puntualizó Guzmán.

Los egresados con Licencia Pro son: Carlos Acevedo, Gustavo Coria, Sergio Fruto, Javier Garay, Gustavo Mareco, Sergio Sanabria, Julio Vázquez y Horario Vitonti. Con Licencia C-B: Santiago Araya, Julio César Cáceres, Daniel Céspedes, Claudio Diarte, Ramiro Domínguez, Lazaro Dure, Nicolás Espinoza, Cristian Fernández, Guillermo Gamarra, Luis Gómez, Alejandro de la Cruz, Lucas Ojeda, Rolando Oviedo, Hugo Piris, Darío Rajoy, Alejandra Riveros, Hugo Rodríguez, Luis Sánchez, Ovejildo Santillán, Pablo Sosa, Diego Vargas, Marcelo Vargas, Joaquín Vega, Walter Zaragoza y Facundo Zayas.

Tras compartir un buen momento, todos los presentes renovaron el compromiso de seguir apoyando al fútbol formoseño, y seguir bregando por la capacitación y actualización de los técnicos locales, algo el que la conducción de ATFA Formosa pondrá especial énfasis en el 2022. Para el final quedaron los aplausos y el adiós.

