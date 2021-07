Atl. Mineiro pidió “severas sanciones” para Boca

Compartir

Como si Boca hubiera tenido poco trajín en la última semana tras el bochorno que protagonizó la delegación en Belo Horizonte luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud argentino lo obligó a aislarse por haber roto la burbuja sanitaria y que desde la Liga Profesional le negaron la chance de postergar sus próximos dos partidos (por lo que tendrá que jugar con juveniles hoy ante Banfield y el martes contra San Lorenzo), ahora los de Minas Gerais elevaron un pedido a la Conmebol para que se sancione severamente al Xeneize por los hechos de violencia del pasado martes 20 de julio en el estadio Mineirao.

A través de las redes sociales, el Galo informó que en las últimas -por medio de la Confederación Brasileña de Fútbol- le hizo llegar a las autoridades de la Conmebol una serie de documentos y videos que probarían “la inequívoca responsabilidad de Boca Juniors por los actos de los deportistas y miembros de la delegación”. La denuncia fue por violar los principios de conducta del Código Disciplinario de la Conmebol y por eso exigieron “severas sanciones” para Boca.

Entre otras cosas, enumeraron que el contingente xeneize intentó irrumpir en los vestuarios de los árbitros y más tarde en el de Atlético Mineiro, agredió a guardias de seguridad y policías militares, y saqueó bienes del estadio. Los brasileños exigieron que la Conmebol sea firme y ejemplar con la sanción para evitar que se repitan en el futuro.

A lo que no hicieron mención fue al accionar del presidente Sergio Coelho, quien fue denunciado por los integrantes de la delegación boquense por haberse burlado en los pasillos que conectan el campo de juego con el vestuario y además fue observado en una de las grabaciones arrojando agua y botellas de plástico desde la puerta del vestidor local hacia los rivales.

Miguel Ángel Russo ayer rompió el silencio y declaró sobre los hechos: “No quisimos agredir a nadie, simplemente nos defendimos. El presidente del Mineiro hizo declaraciones agresivas en la semana (…) Nos pusieron muchas trabas. Uno sabe que las imágenes que mandaron no son las reales, porque en esta situación dicen que nosotros agredimos y es al revés. Nos defendimos”.

En principio, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol estudiará el material que le entregaron y seguramente le pedirá un descargo a Boca Juniors sobre lo acontecido. Luego, definirá sanciones para uno y otro club.

Vale mencionar que en el cronograma de cuartos de final, el ente que rige al fútbol sudamericano no confirmó al Mineirao como estadio de la serie ante River por el bochorno.

El comunicado del Atlético

Mineiro en las redes sociales

“El Clube Atlético Mineiro informa que se presentó a la Conmebol, a través de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), solicitando severas sanciones al Club Atlético Boca Juniors por actos practicados después del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores, en Mineirão, el día 20.

El Atlético ha adjuntado documentos, videos y el BO (reporte policial), que prueban inequívocamente la responsabilidad de Boca Juniors por los actos de los deportistas y miembros de la delegación, quienes violaron los principios de conducta del Código Disciplinario de la Conmebol.

Integrantes de la delegación argentina intentaron irrumpir en los vestuarios de la comisión de arbitraje y, posteriormente, del Atlético, agredieron a guardias de seguridad y policías militares, y saquearon los bienes del estadio.

Con la presentación, Clube Atlético Mineiro espera que la entidad que rige el fútbol en América Latina (Conmebol) sea firme y ejemplar en la sanción de los infractores, con el fin de frenar tales prácticas y, sobre todo, demostrar al mundo del fútbol que actitudes como las que se han producido estarán sujetas a graves consecuencias. Si se adoptan tales medidas, la Conmebol estará haciendo una contribución relevante a la paz y al llamado Fair Play en el fútbol”.

