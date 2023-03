Aumento para estatales: «Estamos pensando que es para el primer semestre», dijeron desde ATE

Tras el anuncio del incremento salarial para los empleados estatales, que será de un 50% en dos tramos hasta el mes de junio, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se mostraron conformes si para el segundo tramo de este año se da una nueva recomposición. “Si fuera así, nos parece bien”, expresó Néstor Vázquez, Secretario General de ATE, al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros estamos pensando que es para el primer semestre este anuncio. Si fuera así, nos parece bien, nos parece que cubre lo básico de nuestras expectativas porque después quedaría la discusión para el segundo semestre, de acuerdo a como va evolucionando la inflación y los precios, que es el cuello de botella que tenemos en la sociedad en conjunto”, agregó Vázquez.

El anuncio comprende un incremento del 50% en base a los salarios del mes de febrero que se darán en dos tramos, un 26% en marzo y un 24% en junio. Desde el gobierno nacional estiman un inflación para el 2023 del 60%, mientras que desde el sector privado vaticinan un acumulado entre el 95% y el 110%. Cabe señalar que la inflación del mes de enero fue del 6%.

“Nosotros para el año habíamos pedido el 90% y pensábamos que nos habíamos quedado cortos con eso porque las proyecciones inflacionarias están por arriba del 90%. Por eso creo un poco que el anuncio del Gobernador es para el primer semestre y también creo que él considera que va estar por arriba de eso porque no creo que solo de un 50%. Para el primer semestre nos parece interesante ya que por lo menos están cubiertas nuestras expectativas”, indicó el gremialista al respecto.

Cabe señalar que con el anuncio Formosa sería una de las pocas provincias en la que el gobierno ya determinó el aumento salarial. En la provincia de Córdoba aún hay negociaciones en las que el gobierno provincial ofrece un 15% de incremento para febrero y marzo mientras que desde abril los aumentos mensuales serán del mismo porcentaje que la inflación permitiendo que un salario base del escalafón más bajo iguale a la Canasta Básica Alimentaria, es decir, unos 164 mil pesos en promedio.

En este sentido, tras el anuncio realizado por el gobernador Insfrán, Vázquez sostuvo que “nosotros podemos decir que puede ser mucho más el anuncio de aumento pero si no se controla la inflación es un saco roto, porque lo que a nosotros nos consume los aumentos salariales siempre fue la inflación. Inclusive este anuncio quizás quede actualizado para el primer semestre ya que podemos estar hablando de que fue satisfactorio porque más o menos cubre lo básico, no recuperamos todo lo perdido pero al menos lo básico estamos cubriendo”.

