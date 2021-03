Aún hay amor entre Jennifer López y Alex Rodríguez: aclararon que continúan juntos

Compartir

La pareja sí está distanciada porque la actriz trabaja en una película en República Dominicana y el ex deportista se encuentra en Miami.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez siguen luchando por su amor, así lo confirmaron en dos comunicados conjuntos emitidos tras las versiones que circularon sobre su ruptura y consecuente separación de bienes.

La actriz y el ex deportista no tardaron en reaccionar a los rumores sobre su distanciamiento y cancelación del compromiso que iniciaron en marzo del 2019.

Ambos compartieron su posicionamiento con los portales TMZ y People, donde se lee que la pareja continúa unida, aunque sí trabajan para solucionar algunas diferencias que tienen desde hace un tiempo y la cual no tiene nada que ver con el involucramiento de una tercera persona.

“Todos los informes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas”, declararon para TMZ; mientras que para People dijeron algo similar: “Estamos trabajando en algunas cosas”.

Estas dos frases van en contra de las especulaciones de que JLo y A-Rod estén separados, aunque sí tienen algunos problemas de pareja que intentan solucionar.

Una fuente cercana a los famosos detalló a People cómo es la convivencia actual, a pesar de que ella se encuentra filmando una película en República Dominicana y él en Miami, Florida, lo que sin duda ha complicado su convivencia porque la pandemia no les permite viajar constantemente.

“Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron por una mala racha. Pero no se separaron”, declaró la persona allegada a la pareja.

“Pero quieren tratar de permanecer juntos”, añadió la misma fuente.

Agregó que el rumor sobre una supuesta infidelidad de Alex Rodriguez con Madison LeCroy no afectó para nada a la pareja, ya que sus problemas provienen de otras situaciones.

Los portales Page Six y TMZ aseguraron ayer que el romance entre la cantante y el ex beisbolista llegó a su fin, después de dos años de compromiso, posponer en dos ocasiones su boda y una historia de amor que parecía muy sólida.

De acuerdo con las fuentes reveladas ayer, el rompimiento era inminente por la distancia que actualmente tienen: “Él ahora está en Miami, alistándose para para la temporada de béisbol, mientras que ella se encuentra en la República Dominicana, grabando su película”.

Por otra parte, la fuente dio a conocer que la pareja ya tenía problemas desde hace tiempo. No obstante, los rumores de que Rodriguez engañó a la cantante, habrían sido la gota que derramó el vaso.

“El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza”, explicó la fuente a Page Six.

Las versiones tomaron fuerza porque Alex Rodriguez publicó una fotografía contemplando su teléfono y a bordo de un yate en Miami.

“No me hagan caso, solo me estoy tomando una selfie. ¿Cuáles son sus planes para el fin de semana?”, escribió en su publicación.

“La Diva del Bronx” hizo lo propio y publicó una serie de videos en los que aparece riéndose en diferentes entrevistas y en “American Idol”, el show donde fue jueza por cuatro temporadas, así como una videollamada que tuvo con su hija Emme y su ex pareja Marc Anthony.

“Encuentra una buena razón para reír hoy… Les mando a todos amor”, dijo en su mensaje.

La pareja se comprometió en 2019 pero la pandemia los obligó a posponer sus planes de matrimonio dos veces. No obstante, en diciembre del año pasado, la cantante decidió suspender en definitiva la boda pues para ella no es tan importante.

Fue hace un par de semanas comenzaron los rumores en torno a un posible engaño del ex beisbolista con una mujer llamada Madison LeCroy. Según las versiones Rodríguez y la modelo habrían tenido una relación cuando él ya estaba con la cantante del Bronx.

