Autoconvocados marchó hasta el IASEP para reclamar por su mal funcionamiento

Ayer en horas de la mañana, el gremio de los Docentes Autoconvocados marchó hasta el IASEP para que dé respuestas a los afiliados y al Instituto Provincial de Seguros (IPS) para que cuando un trabajador se contagie de coronavirus sea reconocido como accidente de trabajo y se cubra la totalidad del tratamiento mientras cursa la enfermedad como el tratamiento posterior, y no se obligue a pagar el coseguro.

Se trató de una manifestación en el marco de una Jornada Nacional de Protesta convocada por CTERA por la seguridad en las instituciones educativas y en memoria de los tres docentes muertos en Neuquén, a la cual adhirieron diversos gremios provinciales, quienes sumaron los reclamos locales.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, la profesora Nilda Patiño -secretaria general del gremio- dijo que “en la obra social realizamos una presentación con una serie de reclamos que nos piden compañeros del interior muy preocupados porque sumado a la situación económica y sanitaria difícil IASEP no da respuestas, sino que cada vez se complica mucho más”.

Agregó que entienden que las filiales que tiene dicha obra social en las distintas localidades tienen que funcionar, tener mayor capacidad para dar respuestas y las farmacias deben tener medicamentos.

Seguidamente indicó la gremialista que “la otra presentación es ante el IPS porque hay una Resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo donde dice que si un empleado se enferma de covid trabajando tiene que hacer la denuncia ante la ART o en nuestro caso ante el IPS para tener la atención completa de la enfermedad y no pegar el coseguro como lo hicieron muchos compañeros”.

“Queremos que se hagan públicos los mecanismos y pasos a seguir, y nosotros también vamos a ayudar con la difusión para que los compañeros tengan la asistencia durante la enfermedad y el poscovid”, aseveró.

