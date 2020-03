Automóvil despistó y terminó en uno de los zanjones de avenida Gendarmería Nacional

Compartir

Linkedin Print

Automóvil terminó en uno de los zanjones de la avenida Gendarmería Nacional, específicamente en su intersección con la calle 1º de Mayo. Según pudo saber el Grupo de Medios TVO, cerca de las seis de la mañana de ayer el conductor del rodado -un Renault Megane- perdió el control y luego cayó al zanjón. Se dirigía desde la Cruz hacia la Virgen.

El hombre que protagonizó el hecho estaba consciente a la hora de ser trasladado por la ambulancia del SIPEC para su atención medica; solo habría sufrido heridas leves.

«Es muy común ver este tipo de accidentes, siempre suceden. Este conductor aparentemente venía muy rápido, si bien yo no fui testigo del momento en que ocurrió si mi vecino quien me comentó lo acontecido. Por suerte inmediatamente llegó la ambulancia y se lo llevó», comentó una vecina del lugar.

De la misma forma, otro vecino confió que «es la quinta vez que sucede en la zona; quienes circulan por colectora lo hacen a alta velocidad, y los que van por la parte central también».

«Este automóvil despistó 100 metros antes. Venia muy fuerte; realmente hay conductores que circulan a alta velocidad, no sé si no saben leer o por qué no respetan las señales», acotó.

Una zona muy «peligrosa»

Además, el hombre expuso que la zona es muy «peligrosa» debido a que todos circulan muy fuerte y que «cuando salimos por acá tenemos que tener cuidado y mirar para todos lados ya que corremos el riesgo de que nos choquen».

«Todos son imprudentes, desde los motociclistas hasta automovilistas y camiones. Por ejemplo, los rodados de gran porte deben transitar por la zona del medio, pero lo hacen por colectora y eso representa un gran riesgo. No entiendo por qué no se prohíbe eso, por qué nuestras autoridades no actúan y hacen cumplir las normas, muchas personas fallecieron en siniestros viales y nadie hace caso», expuso.