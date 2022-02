Compartir

Con la autorización de la ANMAT para la comercialización de los autotest de coronavirus en todo el país, su distribución llegó a Formosa y esta semana estarán disponibles 2 unidades por farmacia, estimando que para la semana que viene llegarán más unidades. Las personas que lo adquieran deben informar sus resultados y en el caso de no hacerlo, la farmacia en donde la adquirió, ya no los podrá comercializar.

Son 5 los autotests autorizados por la ANMAT, la primera partida ya llegó a las farmacias de Formosa y se comercializa a $1.650 pesos. Los pacientes deben informar el resultado.

Para su comercialización en esta primera etapa, las farmacias debían inscribirse a nivel nacional. “La inscripción consta de una declaración jurada por la cual nosotros vamos a informar los resultados de los test y la aceptación por parte de las farmacias fue buena; en Formosa tenemos más de la mitad de las farmacias que han aceptado”, expresó José Recalde, vicepresidente de la Federación Farmacéutica de Formosa.

“La ANMAT ha autorizado a 5 laboratorios para la importación del mismo. El primer laboratorio que llegó, llegó con algunas unidades que se distribuyeron a nivel nacional y las cuales nos ha tocado a cada una de las farmacias, 2 unidades por farmacia en esta primera etapa. Se calcula que a medida que vayan pasando las semanas, se vaya normalizando con el ingreso de los distintos laboratorios”, agregó al respecto.

Los autotest que se encuentran disponibles tienen un costo de $1.650 y el paciente que lo adquiera deberá de informar su resultado. “Cada uno de los pacientes, que quiere adquirir el autotest, tiene que venir con su documento, nosotros lo vamos a cargar al sistema; el sistema lo reconoce por el Sistema de Registro de las Personas, el cual lo va a vincular con el número que tiene cada autotest; entonces cada paciente va a estar vinculado a cada autotest. Esto también va directamente a lo que se llama el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) para el informe de los resultados . Una vez que el paciente adquiere, nosotros dispensamos el autotest, lo va hacer de uso domiciliario y va a informar el resultado del mismo”, explicó Recalde.

“Los resultados pueden ser, positivo o negativo, o que el test no se haya realizado correctamente, una vez que se informe esto, a nosotros nos va a salir en la página, si no lo quiere realizar tiene hasta 7 días, nosotros vamos a ampliar el periodo para el informe. Una vez que el paciente pase los 7 días, si o si lo debe informar. Si el paciente no lo informa, a nosotros nos bloquean para la adquisición de más autotest, entonces la responsabilidad del farmacéutico es que cada uno de los pacientes que lo lleve, si o si nos tiene que dar el informe”, agregó al respecto.

Cabe resaltar que la distribución de los dos test por farmacias se realizó en base a una distribución equitativa y que ha medida que vayan llegando más autotest, el stock irá aumentando. “Lo que se hizo es que sea equitativo para todas las farmacias a nivel nacional, entonces para que vos lo puedas conseguir el autotest en Las Lomitas, como en el interior o en Formosa Capital, la primera partida que recibió la droguería la distribuyó de forma equitativa”, señaló Recalde.

