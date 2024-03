Axel Kicillof acusó a Javier Milei de no respetar la Constitución

El Salón Dorado de la gobernación fue reabierto tras las obras y la ocasión no pudo ser mejor para el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, que aprovechó el anuncio de un aumento a estatales del 13,5% para aceptar el reto del diputado nacional libertario José Luis Espert, y darles con el guante en el rostro tanto al legislador nacional, como al presidente de la Nación, Javier Milei.

Los buenos modos y la urbanidad ya no son cosas que puedan ser posibles entre Balcarce 50 y calle 6, así que al llamado a rebeldía fiscal del productor agropecuario oriundo de Pergamino (avalado por la máxima autoridad política de nuestro país), el gobernador respondió sin chicanas ni medias tintas, yendo de lleno a la mandíbula de su rival al decir “No salgo de mi sorpresa y de mi horror y lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro es que, el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo. En los últimos días se han intentado instalar algunas mentiras que es necesario desarmar. Quiero decirlo con toda claridad: si algo no hubo en la provincia es un impuestazo”, aseguró.

Asimismo arremetió contra la figura del Presidente y aseguró que “lo que plantea Milei es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero no es solo contra nosotros, también le tocó a los gobernadores de Chubut, Córdoba, Santa Fe, le tocó a periodistas, a artistas. Nadie está exento de recibir estas descargas que a veces ocurren por la madrugada”.

Pero el gobernador no frenó allí y fue por más al calificar las medidas del Gobierno Nacional como un “ajuste criminal” para luego disparar con munición gruesa al indicar que “cuando el Estado se ausenta lo que se logra no es el anarco capitalismo sino el narco capitalismo”.

“Las organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar” que le corresponde al Estado sentenció el mandatario y continuó: “Hay escuchas de algunos miembros de organizaciones criminales que empezaban a hablar de pagar los remedios, que no se podían costear por el aumento desmesurado que hubo en las farmacias”.

El empuje de Kicillof para defender lo que cree que se le está quitando a la Provincia desde la Casa Rosada se enfocó en la figura de Javier Milei sobre el que dijo: “No sé por qué lo hace, no soy psicólogo. Hay que ponerle freno urgentemente a un desquicio y a la creencia de que es por impulsos, por raptos, que se toman las decisiones. No se puede gobernar por impulso. Tal vez sea una respuesta o una venganza por lo que ocurrió con el DNU en el Senado”.

En ese marco, se refirió al revés que del Decreto 70 tuvo en la Cámara alta del Congreso de la Nación al indicar que “no fue defendido por ningún experto de ninguna ideología política. Nadie dijo que era válido porque su contenido es pernicioso”.

Kicillof también se refirió a la obsesión del Presidente por la red del pajarito azul y utilizó esta costumbre para justificar las decisiones que desde Milei emanan cuando dijo que “hace falta estar despierto a las horas de trabajo. Invito al Presidente a que salga del encierro y recorra lo que pasa en nuestros barrios, producto de este plan económico que resulta criminal en sus resultados. Tal vez no se ve en Olivos ni tuiteando obsesivamente por la madrugada… No está viendo el daño del brutal ajuste que lleva adelante”.