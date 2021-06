Ayer se anunciaron 13 fallecimientos y 452 casos nuevos de coronavirus en Formosa

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, 13 personas fallecieron y 452 fueron diagnosticadas con coronavirus en la provincia de Formosa.

Los comprovincianos que perdieron su vida en la lucha con el virus son Juana de 83 años, Arístides de 76 años, Norberta de 73 años, Lucas de 72 años, Juliana de 65 años, Abel de 57 años, Soraira de 53 años, Jorge de 51 años y Hugo de 47 años de Formosa; Alejo de 77 años, Tomas de 53 años y Juan Manuel de 35 años de Clorinda; y Miguel de 57 años, de Riacho He He, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 452 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre dos y 88 años, en el marco de los 3528 test de vigilancia y búsqueda activa que se llevaron a cabo en las últimas 24 horas, con el 12,8% de positividad.

Del total de diagnósticos, 272 son de Formosa Capital: 94 por búsqueda activa, 87 contactos estrechos, 86 consultas por síntomas, tres controles por internación y dos consultas por egreso; 26 de Laguna Blanca: 20 contactos estrechos, cinco por búsqueda activa y una consulta por síntomas; 24 de Pirané: 19 contactos estrechos y cinco consultas por síntomas; 24 de Misión Laishí: 19 contactos estrechos y cinco consultas por síntomas; 19 de Riacho He Hé: 18 contactos estrechos y uno por búsqueda activa; 14 de Ibarreta: nueve contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas y una consulta por egreso; 13 de Clorinda: ocho consultas por síntomas, cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa.

También 12 casos se detectaron en Siete Palmas: ocho contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; nueve en General Güemes: siete contactos estrechos y dos consultas por síntomas; seis en Ingeniero Juárez: cinco contactos estrechos y uno por búsqueda activa; seis en El Colorado: cuatro contactos estrechos y dos consultas por síntomas; tres contactos estrechos en Herradura; tres búsquedas activas en Laguna Yema; tres consultas por síntomas en Comandante Fontana; dos búsquedas activas en Misión Tacaaglé y dos más en Pozo de Maza.

Por último, dos contactos estrechos corresponden a Estanislao del Campo; dos casos a Mojón de Fierro: un estrecho y una consulta por síntomas; una búsqueda activa a Colonia Dalmacia, otra a El Espinillo, una más a Laguna Naineck y otra a Villa Escolar; una consulta por síntomas a San Martín Dos y otra a Las Lomitas; un contacto estrecho a Belgrano y otro a Villafañe; un ingreso desde Corrientes y otro desde Santiago del Estero.

Además, ayer se dio el alta médica a 914 pacientes recuperados que son, de Formosa, 697; de Laguna Blanca, 45; Clorinda, 32; Pirané, 28; Villa Escolar, 14; Las Lomitas y Laguna Naineck, 10 en cada una; Ingeniero Juárez y Villafañe, ocho en cada localidad; Ibarreta, siete; El Colorado y Riacho He He, seis en cada una; General Güemes, cinco; Buena Vista y El Espinillo, cuatro en cada una; General Belgrano, Lote 8, Misión Laishi, Siete Palmas y Tatane, tres en cada lugar; Comandante Fontana, Estanislao del Campo y Herradura, dos en cada uno; y El Potrillo, Laguna Yema, Los Chiriguanos, María Cristina, Mojón de Fierro, Palo Santo, Posta Cambio Zalazar, San Martin II y Tres Lagunas, uno en cada jurisdicción.

En ese marco, al 7 de junio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 36.756 casos de coronavirus, de los cuales 28.363 se recuperaron, 7.766 están activos, 592 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 605.508 test con el 6,07% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 472 camiones de carga, 85 vehículos y 131 personas; controló en la vía pública a 16.820 personas y 3.804 vehículos; labró infracciones a 13 vehículos y 194 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino cuatro fiestas privadas; y detectó una violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho y dos de aislamiento domiciliario de casos positivos.

Más de 1800 dosis aplicadas

Por último, el Consejo indicó que se logró intensificar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en toda la provincia de Formosa. En las últimas cuatro jornadas fueron aplicadas 20.944 dosis de la vacuna, superando así las 181.000 vacunas aplicadas en todo el territorio provincial hasta este momento.

El próximo martes se desplegará un importante operativo simultáneo de vacunación que incluye a 26 localidades y colonias del interior provincial, así como a la ciudad capital, tarea que continuará ininterrumpidamente durante todo el mes de junio.

“Valoramos y reconocemos especialmente el trabajo del personal de salud, de los municipios y los miles de voluntarios militantes por la salud y la vida. Todos ellos están realizando un trabajo sobresaliente en esta tarea sanitaria que protege a nuestra población y nos llena de esperanza”, remarcó el organismo.

Y concluyó: “Unidos, organizados y solidarios, no existe obstáculo que el pueblo formoseño no pueda superar”.

