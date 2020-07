B° Guadalupe: más de 20 familias tendrían que ser reubicadas por habitar en espacios públicos

Compartir

Linkedin Print

El ingeniero Marcelo Ugelli, titular del IPV y quien comanda los trabajos de reordenamiento y mejoramiento integral en el barrio Guadalupe como parte del programa Comunidad Activa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que ayer realizó una recorrida por el lugar para seguir realizando los relevamientos con el fin de recuperar espacios verdes que desde hace años han sido invadidos por construcciones fuera de la ley. En ese estado se encuentran casas, comercios, cocheras, garitas. Ante esa situación, señaló que analizan el caso de más de 20 familias que habitan en espacios públicos y que podrían ser reubicadas para recuperar los mismos.

“Estamos haciendo una recorrida de obras en el marco del programa Guadalupe Florece que es parte del programa provincial Comunidad Activa, en esta oportunidad estamos mirando la recuperación de un local de grandes dimensiones que se ha subdividido en siete locales comerciales con un perfil más social, esto nos va a permitir relocalizar comercios que están ubicados en espacios públicos intrusando, posibilitándonos a nosotros recuperar el espacio, demoler las construcciones y ubicar a la gente que está desarrollando la actividad. Nosotros no venimos a generarle molestias a nadie, al contrario, venimos a mejorar el barrio y también recuperamos los sanitarios que son fundamentales para la habilitación de los locales y lo cual nos permite que cada uno que habilite un local no tenga que construir un baño y nos genere tantos inconvenientes con la disposición final del sistema cloacal, estamos poniendo todo en condiciones así que es un gran avance para ese sector”, explicó.

Asimismo señaló que “en el otro sector comercial hemos recuperado un comercio de grandes superficies, lo vamos a subdividir y trabajar de la misma manera. En la recorrida que hacemos estamos mirando un par de núcleos de escaleras que son espacios comunes a las torres que tenían ciertos problemas, empezamos a intervenir por los más críticos, donde hay problemas por la accesibilidad vertical que tiene el barrio, sobre todo para las personas mayores, algunas escaleras estaban en situaciones ruinosas, muy deterioradas las barandas, con faltas de escalones y demás, hemos puesto en condiciones, renovado la estructura y hemos provisto todas las barandas más iluminación que les va a brindar seguridad para el desplazamiento nocturno”.

En cuanto a las construcciones habitacionales realizadas en espacios verdes, manifestó que “el plan de ordenamiento tiene que ver con distintas situaciones que se producen en los espacios públicos, tenemos intrusiones que están adosadas a las torres, ahí no estamos interviniendo, salvo situaciones que generen inconvenientes entre vecinos o para la accesibilidad de los servicios de emergencia, después tenemos intrusiones donde su perímetro completo está fuera, no está adosado a ninguna torre y están ubicadas en el medio de espacios públicos, estamos tratando de recuperarlas y erradicarlas en la medida que vamos generando la disponibilidad para eso, en el caso de un local comercial de acá, ahí vivía una familia y hemos recuperado una vivienda que no se estaba ocupando en el mismo barrio y hemos relocalizado a esa familia en ese departamento que hemos recuperado. Estamos en relevamiento y en convenio con otras familias que viven en espacios públicos para relocalizarlos en un lugar más conveniente en otros barrios donde tenemos disponibilidad de viviendas para tal fin”.

“Ya hemos reubicado dos familias, también una que estaba viviendo por la Antártida Argentina y hemos demolido ese local vivienda, ellas fueron ubicadas en el barrio Monte Agudo en viviendas de emergencia. Según un relevamiento que realizamos nosotros, hay más de 20 situaciones que tenemos que estudiar y proveer relocalización y otras tantas en el caso de los locales comerciales. También tenemos depósitos en espacios públicos al igual que cocheras, garitas, en la medida que avanza la intervención de Guadalupe Florece y que podamos ir brindando soluciones, vamos a ir demoliendo”, detalló Ugelli.

También se refirió al caso de la iglesia ubicada sobre la calle Corrientes y expuso que la misma “está en un espacio público, vamos a estudiar cómo es la situación y qué posibilidades hay para resolverlas y sino no se intervendrá, no es que vamos a generar inconvenientes a la gente, estamos acá para generar mejores condiciones, relocalizar a la gente y recuperar un espacio público porque de la manera en la que está planteado hoy es inutilizable por la circulación vehicular, por la mala disposición de los lugares que no le permite el disfrute a la gente, ni los chicos pueden jugar, ni los grandes pueden circular porque hay una circulación muy grande de vehículos por todos lados desordenada que estamos tratando de ir ordenando”.