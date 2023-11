Balearon el auto de la prima de Antonella Roccuzzo y le roban $8 millones

Agustina Scaglia, de 23 años, se dirigía a un banco junto con una joven y un hombre, y salieron ilesos del ataque; los ladrones escaparon tras romper un vidrio del coche y alzarse con un botín de $8 millones

Un nuevo hecho de inseguridad vivió el entorno de Lionel Messi en Rosario, luego de que el auto en el que una prima de Antonela Roccuzzo fue baleado por delincuentes que lograron robarle $8 millones que la joven trasladaba desde el supermercado propiedad de la familia de la esposa del capitán de la selección argentina.

Según las primeras versiones, el hecho ocurrió ayer a la mañana cuando dos delincuentes que se desplazaban en un Ford Focus blanco con vidrios polarizados –con otro vehículo de apoyo– se pusieron a la par de un Chevrolet Onix negro y comenzaron a disparar contra el vehículo en el que viajaban Agustina Scaglia, de 23 años, prima de Antonella, y otras dos personas, una joven y un hombre.

Lo que buscaban los atacantes era que el Onix frenara su marcha. Lo que lograron en la calle Lavalle, entre Pellegrini y Cochabamba, cuando dispararon un tiro que impactó en una de las puertas traseras del Chevrolet. Allí, uno de los delincuentes se bajó del auto blanco, rompió la ventanilla del vehículo en el que viajaban las víctimas y se llevó dos bolsos que contenían 4 millones de pesos cada uno que Scaglia y sus acompañantes llevaban para depositar en una entidad bancaria del centro rosarino.

Tras obtener el botín, los ladrones se dieron a la fuga, mientras que los ocupantes del auto que transportaba el dinero de una sucursal del supermercado Único quedaron en el lugar, ilesos, pero en shock.

Los dueños de esta cadena de supermercados son parte de la familia Roccuzzo. Un primo de Antonela sería quien administra la empresa, según se informó.

En marzo habían baleado

el frente del supermercado

No es la primera vez que la familia Roccuzzo es blanco de un ataque. En marzo pasado, durante la madrugada, balearon en el centro de Rosario una sucursal del Supermercado Único.

En esa oportunidad, el local recibió 14 impactos de bala en su frente y los autores del hecho, dos hombres a bordo de una motocicleta, dejaron un papel manuscrito que dice: “Messi, te estamos esperando. Javkin [Pablo, el intendente] es narco, no te va a cuidar”.

En cuanto tomó noticia de lo ocurrido, el jefe de gobierno local dijo ante los medios de prensa: “A mí no me van a correr con esto. Es muy alevoso, hablan de la persona más famosa que tiene el mundo”.

Aquel violento e intimidante episodio ocurrió a las 3.20, cuando no circulaba nadie por la zona y el local tenía las persianas bajas. “Están trabajando la agencia de investigación criminal y la brigada de balaceras”, contó en esa ocasión a Cadena 3 Rosario Iván González, subjefe de la Unidad Regional II.

El comisario había explicado que el mensaje que dejaron los agresores no era necesariamente intimidatorio, sino que eventualmente buscaba “llamar la atención”. Una cámara de seguridad grabó a dos personas que transitaban en moto, una de las cuales descendió del rodado y ejecutó los disparos.