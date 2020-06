Bananeros realizaron bocinazo para pedir precio “justo” en la chacra: “Nos pagan $3 el kilogramo”

Compartir

Durante la mañana de ayer, la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck llevó adelante un “bocinazo” para protestar por el bajo costo de la producción y el masivo ingreso de la banana ecuatoriana; se trata de un reclamo “histórico”, el cual pese a las constantes manifestaciones y pedidos no fue escuchado. Participaron de la medida productores bananeros, federados, trabajadores del sector y vecinos de dicha localidad.

Según se dejó en claro con el bocinazo se dijo: “No a la banana ecuatoriana en nuestro país porque destruye al productor argentino.

Queremos futuro y pedimos un precio justo en chacra

Unificación de estatus ‘fitosanitario’ para la región NOA y NEA.

Precio mínimo de referencia”

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Pánfilo Ayala, presidente de la filial Laguna Naineck de la Federación Agraria Argentina (FAA), indicó que “la situación es de extrema gravedad para los productores teniendo en cuenta los precios que están ofreciendo por cada caja de banana”.

“Decimos no a la banana ecuatoriana que está ingresando en gran volumen y a bajo precio matando directamente al productor bananero local; pedimos un precio justo sin el cual es evidente que la banana argentina va a desaparecer”, expuso.

Reconoció además el dirigente que “no hacemos un bananazo porque no queremos concentrar gente en ningún lugar, la situación no nos permite”.

Asimismo, Ayala dejó en claro que se trata de un reclamo “histórico” y que “pasaron muchos gobiernos, muchos funcionarios, aunque en la provincia de Formosa siguen los mismos, pero desde hace 20 años este problema es recurrente. Vivir en zozobra justo en plena cosecha es lo que nos perjudica y nos está matando”.

“Esta situación se repite nuevamente, desde la conducción nacional estamos pidiendo una audiencia al Ministro Basterra, esperemos que nos responda”, continuó.

Consultado por el precio de la producción indicó: “nos ofrecen $3 el kilogramo, la caja sale entre 50 y 60 pesos, es humillante para el productor que no tiene otra alternativa, nos imponen un precio. Decimos basta, queremos poder vivir de esto y crecer con la producción”.

Por último, la manifestación pacifica fue realizada en caravana de vehículos, donde los conductores cuidaron la distancia y respetaron el uso obligatorio del barbijo.