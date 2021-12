Barbie Vélez reapareció en las redes sociales y dejó un mensaje que preocupó a sus seguidores

Compartir

“Hace mucho no les hablaba”, dijo en un video que la influencer y modelo subió a su cuenta de Instagram.

Barbie Vélez estuvo varios días desaparecida de las redes sociales y sus seguidores se preocuparon porque no subía contenido. La actriz, modelo e influencer está atravesando un gran momento personal porque en el mes de septiembre pasado se casó con Lucas Rodríguez luego de un prolongado tiempo de noviazgo.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez son hermanastros, pero no se criaron juntos. Es que si bien sus padres -Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez- estuvieron casados, no fueron una familia ensamblada: los hijos del empresario convivían con su madre, mientras que los de la actriz vivían bajo el mismo techo que la pareja. Incluso Thiago, el hijo en común y hermano de Barbie y Lucas.

Tras pasar la luna de miel en México, la hija de Nazarena Vélez decidió contar detalles sobre el problema de salud que está atravesando. Cabe destacar que algunas semanas atrás, Barbie Vélez había cerrado su cuenta de Twitter y había contado los motivos: “No la tengo más. Después me arrepentí y me armé otro y después me volví a arrepentir. #Géminis”. Sin embargo, agregó que, quizás, regresa pronto: “Capaz en breve me vuelva a hacer otro”.

Ahora, Barbie Vélez contó que estuvo pasando por un complicado momento de salud desde hace varios días tras estar alrededor de siete días sin voz. Por eso es que se habría tomado un descanso virtual. “Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar”, comenzó diciendo la influencer sin dar demasiados detalles sobre su problema de salud que la estuvo aquejando estos últimos días.

Por otro lado, la modelo también había desaparecido de las redes sociales antes de su casamiento: “Hola a todos, ¿cómo están tanto tiempo? Estoy desaparecida porque hace bastante les conté, hace casi dos semanas, que me está andando muy mal Instagram, pero pésimamente mal…”, contaba.

Y se lamentó: “No se me suben las historias, no se me suben los posteos, es como que hace lo que quiere básicamente… Pensé que iba a ser algo de dos, tres días, pero han pasado casi 15 días y sigo igual”.

La historia de amor comenzó cuando tras la muerte de Fabián: Barbie y Camila (la otra hija de Rodríguez) se hicieron más cercanas y empezaron a compartir salidas a las que, de a poco, se sumó Lucas. Les tomó bastante tiempo una vez que comenzaron a salir, contarle a todos que estaban en pareja, sobre todo porque querían cuidar al hermano que tienen en común, Thiago.

“Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago. Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”, contó la actriz. ¿Cuál fue la reacción de su hermano? “Qué felicidad que estén juntos”, celebró el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez.

Tres años después, con un perfil muy bajo, ambos lograron superar los prejuicios y mostrar que su historia iba en serio. En el verano en unas vacaciones familiares en Punta Cana él le propuso casamiento y ella no dudó en decir “sí, quiero”.

