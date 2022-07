Barcelona anunció a Javier Saviola como nuevo entrenador de La Masía

Compartir

Javier Saviola iniciará una nueva etapa en su historia con el Barcelona, pero esta vez del otro lado de la línea de cal. El club catalán anunció en las últimas horas que el Conejito volverá a ser parte de la estructura deportiva en el rol de segundo entrenador del Juvenil A de La Masía que estará a cargo de Òscar López.

El ex futbolista de 40 años tuvo una primera experiencia en el banco de suplentes como parte del staff técnico del FC Ordino de Andorra, pero al mismo tiempo continuaba vinculado al Blaugrana a través del equipo de veteranos Legends, del que formó parte en varias ocasiones. Además, realizó distintas charlas que fueron organizadas por el Área de Metodología del club.

Ahora será tiempo de asumir una responsabilidad en la entidad que lo compró a River en el 2001 y en la que permaneció hasta 2007, aunque en ese lapso tuvo también préstamos por el Mónaco y Sevilla. “Javier Saviola es el nuevo segundo entrenador del Juvenil A del Barça de cara a la temporada 2022/23. El ex jugador argentino arranca una tercera etapa en el Club como ayudante de Òscar López después de haber defendido la camiseta del primer equipo entre los años 2001 y 2004 y más tarde en la temporada 2006/07″, informó el club.

Saviola y López ya están al mando de la pretemporada en La Vall d’En Bas con el objetivo de defender las coronas de la Liga División de Honor y la Copa de Campeones que consiguió el equipo en la temporada pasada.

El Conejito, que estuvo en 172 partidos y gritó 72 goles con la casaca del Barcelona, será un engranaje fundamental de la respetada cantera del Barcelona. El Juvenil B estará liderado por Gerard Sarra con Ibán Cuadrado, mientras que Iván Carrasco y Arnau Blanco comandarán el Cadete A. En el Cadete B, Pol Planas y Eric Campos serán los entrenadores. Y en infantiles la tarea será propiedad de Pere Olivé y David Sánchez en el A y Joan Pons con Albert Puig en el B.

En el Fútbol 7, los segundos entrenadores serán los siguientes: Cristian López (Alevín A), Sergi Borrallo (Alevín B), Albert Batalla (Alevín C), Enric Davi (Alevín D), Enric Monros (Benjamín A), Paco Revert (Benjamín) B), Adrià Monras (Benjamín C), Albert Moratalla (Benjamín D) y Pol Castellà (Prebenjamín).

El ex futbolista de la selección argentina tuvo también pasos por Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos de Grecia y Hellas Verona de Italia antes de retirarse profesionalmente con la camiseta de River Plate, el club que lo vio nacer, en el 2015.

