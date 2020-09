Barrio Lote 111: decenas de familias “sin techo” reclaman la entrega de módulos habitacionales

Compartir

Ayer un grupo de personas se autoconvocó en el barrio Lote 111 con la intención de reclamar la entrega de módulos habitacionales; en principio eran familias del barrio Sagrado Corazón, pero a la tarde se sumó gente de la zona y del barrio 12 de Octubre, quienes realizan acampe y aseguran que no se retirarán del lugar hasta obtener respuesta por parte de las autoridades. Para evitar que se produzcan tomas la Policía montó un gran operativo.

Cabe señalar que el reclamo tiene que ver con el déficit habitacional, donde los manifestantes afirman que no tienen a dónde vivir con sus hijos alegando que tienen derecho a los inmuebles de la zona ya que están deshabitados y deteriorándose cada vez más.

Una de las mujeres que se encuentra en el lugar y que antes vivía en un terreno del barrio Sagrado Corazón dijo al Grupo de Medios TVO que “estamos mal, reclamamos por nuestros derechos y sin embargo nos mandan a la Policía antimotines que nos amenaza que van a levantarnos a todos con las criaturas”.

“Nosotros nos vamos a quedar acá, queremos que bajen desde el Ministerio y nos den una solución”, aseveró la misma y añadió que “en horas de la tarde se sumaron al reclamo personas de otros barrios, pero ellos no están con nosotros, vinieron a reclamar de manera agresiva, mientras que nosotros estamos pacíficamente”.

La mujer confió que son muchos los que reclaman un techo pero que “la Policía empezó a correr a la gente, también se llevaron a una persona detenida, ellos ya están procediendo”.

“Ahora nos presionan para que nos vayamos y no dejan pasar comida ni agua; nosotros vamos a seguir acá, cómo es posible que le den módulos a los que tienen plata y no a quienes realmente necesitan”, agregó.

“Lo único que reclamamos es un techo para nuestros hijos porque estamos viviendo en una situación crítica; a nosotros nos viven prometiendo, pero nunca nos dan una solución, entonces por cuenta propia vinimos hasta acá”, aseveró otra de las madres.

Y acotó: “nosotros vinimos pacíficamente, no queremos ningún tipo de problemas, exigimos que baje alguien y vea en qué situación estamos”.

“Somos muchas las mamás, hay una señora que tiene 8 hijos que está viviendo en el agua, no tiene nada, los chicos duermen en el piso. Estamos desesperados, vine a pedir un techo digno para mis hijos. Hay muchos módulos deshabitados, por qué no nos dan una respuesta”, finalizó otra persona apostada en el lugar.