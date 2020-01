Barrios de Pie llevará adelante un control de precios en supermercados de Formosa

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Beatriz Galeano, referente del movimiento social «Barrios de Pie» en Formosa, se refirió a la jornada de movilización y manifestación que se desarrolló ayer a nivel nacional en diferentes cadenas de supermercados del país en protesta por el alza de precios. Ante esta situación informó que Formosa no está ajena a lo que ocurre y tras una capacitación empezarán también con el control de precios desde la semana que viene.

«En Formosa urge el control popular de precios en los supermercados. Estamos viviendo una situación alarmante donde los elementos de la canasta básica van aumentando constantemente lo cual atenta contra nuestra situación, sobre todo en los sectores más populares, entonces un aumento de precios significaría el recrudecimiento de la pobreza porque la plata no va a alcanzar, la pérdida del poder adquisitivo de lo que se tiene no alcanza entonces urge salir a hacer el control de precios», expuso la referente.

Agregó que ayer «a nivel nacional se desarrolla una jornada de lucha y movilización, no van a hacer cortes de calles, sí los compañeros se colocarán frente a los diferentes supermercados -las cadenas más grandes que son las formadoras de precios- para controlar esto y pararlo porque de lo contrario no se contribuye en nada a un mejoramiento de la situación para optimizar la calidad de vida del pueblo».

Contó además que «nuestra organización tiene un instituto que ya es histórico de medición de precios de la canasta básica en los barrios específicamente y cada mes se va cargando la información por eso la organización va teniendo datos estadísticos mensuales y le permite con la seriedad que se merece largar o sumarse a una medida de control masiva a nivel nacional, nosotros en la provincia vamos a hacer una capacitación para tener un equipo importante de compañeros y compañeras de los barrios para que puedan hacer y contribuir a este equipo nacional de medición de precios».

De la misma forma expresó que la idea es hacer los controles en Formosa, «nosotros vamos a hacer los controles pero vamos a hacer antes una capacitación, esto lo tenemos ya trazado dentro de nuestras actividades en la provincia porque la situación del aumento de precios se da en todos los lugares y también en la provincia y urge un control de estos como para poner en evidencia que hay sectores que al parecer no les interesa que las condiciones de vida del pueblo mejoren porque van en contradicción con un proyecto político que se plantea recuperar la dignidad de nuestro pueblo».

Aseguró además que la especulación por parte de los supermercadistas, «es algo histórico y no solo en nuestro país, cada vez que un gobierno se plantea una recuperación de la calidad de vida de los pueblos siempre los marcadores de precios han especulado y han obstaculizado los procesos de gobierno de los pueblos, eso lo estamos viendo incluso cuando hacen desparecer mercadería, eso también, no es que el pueblo lo hace sino que los grandes productores, los marcadores de precios».

«Estamos viendo que el aumento lo están ejerciendo en las segundas marcas también, eso genera una situación de mayor pobreza en los sectores más vulnerables, siempre sabemos que las primeras marcas son más caras entonces uno busca las segundas marcas pero al aumentar los costos en las segundas marcas eso pone en una situación bastante difícil de llevar en el marco de lo que tenemos en mano para poder comprar», explicó.

En ese sentido Galeano informó que «la semana que viene ya vamos a empezar con los controles en Formosa, antes vamos a hacer la capacitación rápidamente para ejercer esta tarea».

Y expresó que cree que los supermercadistas «nos van a recibir reticentes, siempre van a sentir que estamos atentando contra su situación particular o su política de especulación o de incrementar los precios, necesitamos que para un proyecto que permita la recuperación de una situación de este descalabro del cual salimos necesitamos la colaboración de todos y en esa colaboración también están presentes los supermercadistas que tendrían que tener toda la voluntad del mundo para poder generar una nueva situación».

«El nuevo gobierno está en un proceso de transición muy complicada, muy compleja pero implica el esfuerzo de los que más tienen, ya no seguir exigiendo más a nuestro pueblo, en este nuevo periodo lo que se plantea es ayudar a los más necesitados para en un proceso ir recuperando y equilibrando una situación, los que más han disfrutado en el gobierno anterior son los que más tienen, ellos deberían ser prestos en la colaboración para generar una situación de mejores condiciones de vida y que estemos más tranquilos», expuso.

Para finalizar habló de la Tarjeta Alimentaria y de cómo será su implementación en la provincia. «Eso está en proceso, nosotros como organización estamos pidiendo que se amplíen más las condiciones porque solamente esto abarca a madres con niños de hasta 6 años, nosotros estamos pidiendo que esa tarjeta llegue a niños de hasta 10 años porque la situación de malnutrición va más allá de los niños de 0 a 6 años, hemos encontrado casos de niños de 10 años entonces eso también forma parte de la propuesta nuestra de ampliar eso para que la tarjeta llegue a más gente, se necesita más, no alcanza lo que ya se está distribuyendo y también acelerar el proceso de entrega también», culminó.