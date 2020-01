Jofré afirmó que la unidad predicada por Insfrán permitirá superar la crisis del país

Compartir

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, señaló ante el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Nicolás Katopodis, la necesidad de mantener y extender la unidad propiciada y sostenida por el gobernador Gildo Insfrán para que el país pueda superar el «difícil momento político, económico y social».

En el acto encabezado por Insfrán y Katopodis en el sexto piso de la Casa de Gobierno para la rúbrica de varias obras, Jofré fue el encargado de dar el discurso de bienvenida.

En la oportunidad, el jefe comunal dijo: «como intendente de la ciudad y en representación de nuestra comunidad me es grato dar la bienvenida al ministro Gabriel Katopodis y a su comitiva» y luego resaltó el contraste con lo sucedido en los últimos cuatro años en la relación entre la provincia y la anterior administración nacional.

Al respecto, calificó de «inusual» la visita de un funcionario nacional, sobre todo en materia de obras públicas, comparando con lo que fue la gestión macrista.

Interpretó que, durante el anterior gobierno, Formosa sufrió una política de «segregación» por parte de «funcionarios nacionales que tenían a las provincias periféricas como rehenes».

«Querían domesticarnos», denunció Jofré.

Por ello valoró, la presencia de Katopodis, como miembro del gabinete del presidente Alberto Fernández.

«Su visita -prosiguió Jofré dirigiéndose al funcionario nacional- pone en valor un bien que tenemos los formoseños y debemos cuidar en todo el país, que es la unidad. Nosotros fuimos grandes defensores de la unidad y nuestro gobernador fue un impulsor incansable de la misma, lo que permitió lograr el gobierno nacional para todos los argentinos».

En el mismo sentido, enfatizó: «juntos y unidos es la manera en la que debemos encarar este difícil momento político, económico y social que nos dejó el gobierno de la Alianza y que una vez más en la historia de nuestro país el peronismo tendrá que hacerse cargo de las riendas de este presente para tratar de llevar a la Argentina a un futuro mejor».

A continuación, el jefe comunal indicó: «los formoseños y formoseñas fuimos forjados en la adversidad, desde el momento mismo de la fundación, porque al no ser parte de la conformación inicial de la Nación, padecimos postergaciones, malas decisiones y en algún momento hasta fuimos calificados como provincia inviable».

No obstante, recalcó la premisa del gobernador Insfrán en cuanto a que los formoseños tienen en claro «no pactar jamás con la adversidad; o la vencemos o nos vence».

En tal contexto, sostuvo que el Modelo Formoseño rescata la identidad propia desde los hitos fundamentales y dentro de ellos mencionó que «hace 64 años el tres veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón, escuchó nuestro pedido y elevó a Formosa al rango de provincia».

Dijo que otro de los hitos fundamentales de la historia se plasmó «el 28 de mayo de 2003 cuando el entonces presidente de la Nación, a tres días de asumir el cargo, vino a suscribir con nuestro gobernador el Acta de Reparación Histórica, reconociendo las injusticias que se habían cometido con la provincia, al haber sido un gobernador que venía del sur del país».

Recordó que aquel primer mandatario del país «fue Néstor Carlos Kirchner, quien está en la historia grande del país».

Agregó que esa acta permitió «avanzar más rápido en la concreción de obras de infraestructura para alcanzar el desarrollo económico y social más trascendente de la historia de Formosa».

«Entendemos que en Formosa nos quedan cosas pendientes por realizar, pero debemos señalar que solamente en estos últimos cuatro años el anterior gobierno nacional se encargó de destruir todo lo que construimos y paralizó todas las obras públicas», mencionó.

En ese sentido, dijo que «solamente bastó un período de neoliberalismo para ese retroceso; y gracias a la conducción firme de nuestro gobernador, el acompañamiento del pueblo y esa fuerza que tenemos los formoseños, seguimos, más lento, pero seguimos, porque tenemos claro el rumbo que queremos darle a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a nuestra nación».

Por último, consideró que el ministro Gabriel Katopodis volverá pronto a Formosa al aludir al mito cultural que sostiene que quien «pisa la huella del indio, siempre vuelve».