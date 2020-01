Chávez sobre paritaria nacional: «Hay que pensar que los docentes debemos llegar a un sueldo digno»

Compartir

Rubén Chávez, secretario gremial de ADF (Agremiación del Docente Formoseño) en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió a la mesa de paritaria docente que se encuentra desarrollando a nivel nacional. Se trata de un encuentro que se da luego de dos años. Ayer -desde las 15 horas- se reunieron en el Palacio Sarmiento las autoridades del Ministerio de Educación Nacional, los dirigentes de los cinco gremios docentes y representantes de las veinticuatro provincias.

«Sentarnos a discutir en la paritaria nacional docente después de varios años significa una gran alegría porque lamentablemente en los últimos años ha habido un retroceso en todo el sistema educativo, en lo que tiene que ver con el salario docente, infraestructura escolar, programas educativos, es decir, el gobierno de Mauricio Macri incumplió no solamente con la Ley Nacional de Educación sino también con la Ley de Financiamiento Educativo, de Escuelas Técnicas que tiene un fondo propio, etc. Todas estas cuestiones son las que serán abordadas y se verá cómo retomamos una senda de recomposición salarial y de que la Nación vuelva a invertir en el sostenimiento de la educación pública nacional», comenzó diciendo Chávez.

Seguidamente, el gremialista informó que la paritaria sirve como «referencia» para lograr un piso salarial. «Lo que se fija en la paritaria nacional docente es un piso mínimo del cual no puede percibir menos ningún docente del país, pero además no hay que olvidar que el incentivo docente es responsabilidad del estado nacional como también lo es el fondo de reparación salarial para las provincias que más la necesitan que son seis -incluida Formosa-, también está el rubro de equipamiento e infraestructura escolar y los programas educativos que están dirigidos a la población más vulnerable para que quienes lo necesiten puedan ingresar al sistema educativo, permanecer y egresar», expuso.

«La paritaria nacional docente es muy importante para empezar a discutir temas a nivel nacional y ver cómo mejoramos el sistema», añadió.

Asimismo, explicó que «no hay que olvidarse que desde hace varios años no teníamos paritarias por ende lo que teníamos como inversión de la Nación quedó totalmente desactualizado, entonces la discusión se tiene que dar en torno a cómo se va actualizando paulatinamente y por otra parte pensar que los docentes tenemos que llegar a un sueldo digno, en este momento hay 250.000 compañeros que están por debajo de la línea de la pobreza, hay que ver de qué manera los sacamos y empezar un sendero de recomposición salarial».

«Ahora comienza un proceso, naturalmente durante el mes de febrero nuestra expectativa es ir cerrando porque también ese piso salarial nos tiene que permitir después discutir en las provincias el porcentaje de incremento al básico. Antes del inicio de clases tenemos que tener cerrados los acuerdos paritarios de tal manera que los docentes inicien el ciclo lectivo sabiendo cuánto será el aumento», continuó.

Y prosiguió: «es importante esta instancia porque lo que las paritarias marcan son los porcentajes y el ritmo, en nuestra provincia debemos reconocer que siempre hemos encontrado el diálogo y la capacidad de escucha entre los sindicatos y el Gobernador. En este aspecto solamente quedan palabras de reconocimiento al gobierno de la provincia no solamente por los salarios sino porque pese a la desinversión en el sector durante los últimos cuatro años el gobierno de Formosa siguió inaugurando escuelas, ampliando, etc, todo con recursos propios porque hay una política que tiene que ver con que la educación es una cuestión de estado y eso se ve reflejado en la práctica».

Por último, consultado si es que con la provincia están hablando de la cuestión salarial reconoció que «hay un principio de diálogo, con el Ministerio de Económica estamos acercando los números, pero con la vista puesta de cómo avanza la paritaria nacional».