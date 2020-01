Insfrán y Katopodis firmaron un convenio de obras para Formosa

Compartir

El gobernador de la provincia, Gildo Insfrán recibió la visita del ministro de obras públicas de la nación, Gabriel Katopodis, con quien firmó un convenio para la reactivación de un paquete de obras que fueron paralizadas en los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri en la presidencia.

En la firma del acuerdo, ambos destacaron que el convenio suscripto es parte del compromiso que, el entonces precandidato a presidente Alberto Fernández asumió en la ciudad de Rosario ante los gobernadores, donde se comprometió a reactivar todas las obras que fueron paralizadas por la gestión nacional anterior cuando llegara a la presidencia.

En ese sentido el Acta de Compromiso Federal firmado el jueves al mediodía entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la provincia de Formosa «forman parte de un paquete de obras que son prioritarias para mejorar la seguridad vial, el ordenamiento urbano y territorial, la construcción y la infraestructura hidráulica, entre otros», cita el documento.

El paquete de obras incluye: la reactivación de los trabajos en el tramo que va desde Virgen del Carmen hasta la intersección de la ruta nacional 11 y 81 y también la obra del puente elevado en la zona de Circunvalación y Néstor Kirchner en la ciudad.

En Clorinda, se pondrá en marcha las obras de la planta de potabilización del agua, que es sumamente prioritaria para esa localidad.

También en la zona del río Pilcomayo para mitigar los desbordes y las crecidas que afectan a las poblaciones de la zona oeste del interior provincial se acordó un convenio de cooperación y financiación para la ejecución de la adecuación del escurrimiento de la localidad de El Quebracho y el ensanche y recrecimiento del terraplén de mitigación y desbordes en el tramo El Silencio, La Brea, El Quebracho, Pescado Negro en el departamento de Ramón Lista.

Además, se reiniciarán los trabajos en el Hospital de Laguna Blanca, una obra que junto a la continuidad de la ruta nacional N° 11 «fueron solicitadas especialmente por el gobernador Insfrán» en la reunión que mantuvo la semana pasada con Katopodis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del acto, realizado en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, participaron autoridades provinciales y municipales, como el vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís, el presidente del Honorable Cámara de Diputados de la provincia, Armando Felipe Cabrera, el Intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, el Ministro de Jefatura de Gabinete, Antonio Ferreira, el secretario de obras hídricas de la provincia, Carlos Rodríguez.

Como también la Auditora General de la Nación, Graciela De la Rosa, diputados y senadores nacionales; ministros de diferentes áreas del gobierno provincial, subsecretarios y otras autoridades de organismos descentralizados; jefes comunales del interior provincial, diputados provinciales, concejales de la capital e invitados de las fuerzas de seguridad provincial y de la órbita federal.

Gildo Insfrán

El primer mandatario provincial, Dr. Gildo Insfrán, brindó un discurso en el marco de la firma del convenio del paquete de obras para la provincia. En primer lugar, Insfrán agradeció y destacó la visita del ministro, como primer funcionario nacional en arribar a la provincia.

«La alegría no es solamente la presencia sino por las decisiones, porque Perón decía que las obras de arte no son pensarlas, sino ejecutarlas y bien dijo recién el ministro: No se trata solo de firmar acuerdos y yo se que va a ser así», sostuvo el gobernador.

Y agregó: «Somos conscientes de la situación del país, sabemos que no tenemos presupuesto, estamos trabajando con uno prorrogado y tenemos que resolver primero las situaciones de la deuda terrible a las que nos llevó el presidente anterior».

En ese sentido, aseguró que «el pueblo de Formosa sabe que las decisiones que tome el presidente siempre va a ser a favor del que menos tiene».

Por otro lado, remarcó que durante los cuatro años de mandato macrista, Formosa fue considerada una provincia «chica, pobre, inviable» pero que «con su gente al frente les han dicho que este pueblo no se rinde ni se doméstica».

«En Formosa sí se puede, porque estamos unidos. Entendimos desde el comienzo que unidos somos invencibles, cada vez que la derecha tuvo la habilidad de dividir al movimiento nacional pudimos hacer lo que hicimos. Todos entendimos que unidos somos fuertes y así logramos que el presidente sea el compañero Alberto Fernández», manifestó.

Gabriel Nicolás Katopodis

El Ministro de obras públicas de la Nación, Gabriel Nicolás Katopodis, brindó unas reflexiones en el marco de la firma del convenio del Compromiso Federal.

«Para nosotros visitar esta provincia tiene muchos sentidos, el primero es un reconocimiento para una gestión, para un gobernador y una provincia que sin dudas es una marca de gestión en Argentina», sostuvo el ministro.

Y resaltó: «No hace falta venir a esta provincia para saber de qué se tratan esos edificios de techos azules, en la Argentina se conoce esa obra de infraestructura que es una marca de calidad pero también de equidad, de justicia, las mismas escuelas, la misma infraestructura educativa, las mismas aulas para todos los ciudadanos de esta querida provincia».

En ese sentido, Katopodis, indicó que en Formosa «no se reconocen ciudadanías de primera o de segunda» y que así lo entendió el Gobernador.

«Esos derechos se empiezan a construir desde los primeros pasos, que es la educación pública la que genera en Argentina como lo viene haciendo en Formosa, este piso de derechos y de calidad de hombres y mujeres que necesita nuestro país. Es saber que en cada rincón de nuestra provincia hay además un sistema de salud, que conocemos bien los que no somos de acá, que sabemos de la inversión, infraestructura y calidad», argumentó.

El ministro resaltó, que al margen de las crisis que atravesó el país en las últimas décadas, «no paró de invertir y ponerse de pie».

«Fue una locomotora que a pesar de esas adversidades que tuvimos como nación, ustedes tienen que estar orgullosos de todo lo que vienen logrando. Y de tener un gobernador que este último tiempo en el contexto que vivimos estuvo presente, con obras, con decisiones, con una provincia ordenada que resistió estos cuatro años de neoliberalismo en Argentina», expresó el funcionario.

Y aclaró que habló como ministro, pero también como intendente teniendo en cuenta «lo que hemos sufrido aquellos que tuvimos estas responsabilidades públicas durante estos cuatro años, teniendo que defender, que cuidar, proteger, a nuestra gente todos los días, del atropello, de las injusticias a los que nos sometieron durante todo este último periodo en nuestro país».

En esa línea, remarcó que Formosa «es una marca de gestión, un faro que está claro en su Norte y su sentido para todos los argentinos»; y aseguró que su visita tiene el objetivo de trabajar en cada una de las obras que fueron paralizadas por «fuerza del ajuste, desidia y abondo del gobierno anterior».