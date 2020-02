Barrios de Pie realizó control de precios en conocida cadena de supermercados

Compartir

Linkedin Print

En el marco de una Jornada nacional, los movimientos sociales salieron a manifestarse frente a supermercados y realizaron controles de precios. En Formosa, Barrios de Pie se acercó a un conocido supermercado ubicado en 25 de Mayo y Padre Grotti donde llevo adelante su «relevamiento».

Beatriz Galeno, dirigente de dicha organización social en Formosa, dijo al Grupo de Medios TVO que «seguimos con los controles de precios porque evidentemente no hubo un aumento del ingreso de los ciudadanos y ciudadanas, por ahí uno leve, pero el aumento de la Canasta Básica implica un deterioro de nuestras vidas cotidianas».

«Estamos en el APA, hablamos con el gerente, nos recepcionó bien y nos dijo que las veces que necesitemos hacer la medición lo podríamos hacer señalándonos incluso que estamos viviendo una etapa muy delicada donde los precios suben y bajan y que están fluctuando porque es probable que acá se encuentre un precio y allá otro, pero es la realidad que estamos viviendo donde no sabemos cuál será el precio estable», expuso.

«Los supermercadistas están en una situación de desequilibrio de los precios de los alimentos de la Canasta Básica», agregó.

«Nosotros comenzamos relevando los precios de este supermercado, el gerente nos manifestó que no quiere filmación ni nada, pero si esta la predisposición de que ingresen compañeros a hacer la medición de los artículos», volvió a reiterar.

«Ya tenemos datos a nivel nacional de los precios de los alimentos básicos en diciembre, la semana pasada se hicieron relevamientos y ahora vamos a comparar qué tanto subieron en estos días», asintió la misma.

Consultada por lo que esperan encontrar, y cómo denunciarían las posibles irregularidades respondió que «nosotros vamos a hacer la carga de datos, realizaremos un informe a nivel nacional porque habrá una carga estadística y después vamos a salir con los precios, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación».

Por último, Galeano pidió que la sociedad en su conjunto se involucre en este relevamiento ya que «sería bueno que nos manden fotografías o información y nosotros vamos a ocuparnos de darle la difusión. El hecho de que nosotros tengamos algún tipo de dato o relevamiento es indiscutible, por eso es necesario hacerlo público».

«Nosotros estamos tomando los datos actuales, si mañana cambian se pondrán en evidencia las irregularidades. Necesitamos la colaboración de todos y todas», cerró.