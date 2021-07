Bartolomé de las Casas: originarios cortan RN 81 para pedir módulos habitacionales

Compartir

Linkedin Print

Un grupo de más de 40 originarios de la Comunidad de Bartolomé de las Casas realiza un corte en RN 81 con el objetivo de reclamar la entrega de módulos habitacionales.

La metodología es permitir la circulación cada 4 horas por el lapso de 30 minutos, y según se supo no levantarán la medida hasta tener algún tipo de respuesta.

Arcángel, uno de los manifestantes, dijo al Grupo de Medios TVO que “nosotros presentamos un petitorio y no tenemos ninguna respuesta. Hoy a la mañana -por ayer- se tenía que hacer una reunión, pero se suspendió y no sabemos por qué”.

“Somos 47 personas las que estamos acá desde hace varios días y nadie nos hace caso. Buscamos alguna salida, no queremos seguir acá pero no tenemos otra opción para hacer escuchar nuestro reclamo”, aseveró.

Finalmente, dejó en claro que en caso de no tener respuestas van a endurecer la protesta y el bloqueo sería total. “Hoy se sumaron más personas y cada vez somos más, vamos a endurecer la medida. Hay madres y chicos que pasan necesidades, lo único que queremos es que tengan un techo digno. Ojalá que el gobierno escuche nuestro pedido”, culminó Arcángel.

Compartir

Linkedin Print