Básquet: se presentaron las escuelas deportivas argentinas

Compartir

Linkedin Print

En una reunión virtual, la CABB lanzó las EDA, un programa de iniciación deportiva femenina. Palabras del Presidente Fabián Borro, Daniel Díaz (Subsecretario de Deporte), Gretter y Burani.

En una reunión virtual, la CABB lanzó las EDA, un programa de iniciación deportiva femenina. Palabras del Presidente Fabián Borro, Daniel Díaz (Subsecretario de Deporte), Gretter y Burani.

Con la presencia de mas de 60 personas, entre ellas todo el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Básquet, el Subsecretario de Deportes de la Nación Daniel Díaz, los directores del programa EDA Carlos Gómez y Carlos Cavallero y sumado a jugadoras del seleccionado nacional, se lanzó oficialmente el programa de Escuelas Deportivas Argentinas. Este gran proyecto se basa fervientemente en el desarrollo del deporte femenino.

“Quiero agradecerles a todos por dar comienzo a esta iniciativa que tuvimos en conjunto, y apoyados por la Secretaría de Deportes de que las escuelas fueran para el básquet femenino y en la modalidad de 3X3. Para nosotros es una gran satisfacción y un paso adelante”, comenzó diciendo Fabián Borro.

El Presidente de CABB respaldó al head coach del programa Carlos Gómez y dijo: “Confiamos en la capacidad de él, es un hombre de la formación de niños y niñas y estará respaldado por entrenadores a lo largo y ancho del país. La idea era no estar en las Federaciones que tienen recursos propios, si no ir a una propuesta más Federal en apoyo al básquet femenino”.

“Esto no debe quedar solo acá, tiene que tener comunicación y difusión, para que tanto el sector público como el privado, apoyen estas escuelas y las podamos replicar y que sean muchas más. El Estado Nacional está haciendo un gran esfuerzo al invertir en un programa de formación y es una responsabilidad de todos de llevarlo adelante como corresponde”, finalizó Borro.

A continuación, tomó la palabra el Subsecretario de Deportes Daniel Díaz, que expresó: “Para nosotros es un orgullo darles la oportunidad a mayor cantidad de chicas que puedan acceder al deporte. Sabemos que hay un potencial enorme en ellas. Nos pareció excelente la posibilidad de situar las escuelas en provincias donde es más difícil acceder, para tener un sentido Federal”. Además, enfatizó en lo importante que es que se mantengan los jóvenes dentro del deporte por los valores que se transmiten.

Carlos Gómez, director del programa habló sobre la ambición del proyecto: “Son más de 46 escuelas, más de 55 personas abocadas al desarrollo de estas niñas. Tenemos toda la ilusión de que el básquet femenino crezca, ya sea en modalidad 3X3 o 5X5”.

Para finalizar, jugadoras de la selección Argentina que estuvieron presentes se expresaron sobre esta iniciativa. “Desde nuestro lado estamos muy contentas por este proyecto para que el básquet femenino crezca y haya más jugadoras haciendo este deporte que nos apasiona”, dijo Agostina Burani. Melisa Gretter también se sumó y dijo: “Es una felicidad muy grande que den este paso en la formación de chicas, esperemos trabajar todos juntos en pos de que siga creciendo”. Florencia Chagas y Sol Castro cerraron mostrando su alegría por la iniciativa del programa.