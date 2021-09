Basterra: “El PAIPPA fue pionero en la Argentina y hoy es un ejemplo”

Compartir

De cara al 25º aniversario del lanzamiento del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Basterra, subrayó que “es un ejemplo de cómo debe funcionar esa articulación público-privada con el concepto de equidad social y territorial”.

“Permanentemente, nuestro gobernador Gildo Insfrán ha marcado una línea que identifica a la producción agropecuaria con la familia formoseña”, expuso el funcionario nacional, en el marco del Día del Agricultor.

“No es excluyente de las grandes empresas, ni de los medianos, pero plantea este modelo en el cual la articulación entre los distintos sistemas no puede significar la exclusión del núcleo familiar como productor de bienes y servicios de origen agropecuario”, acentuó.

En ese sentido, aseveró que en Formosa “tenemos una celebración que es más abarcativa incluso que la del Día del Agricultor y que deviene de esa fecha”, haciendo referencia al lanzamiento del PAIPPA, hito histórico provincial ocurrido el 15 de septiembre de 1996 en General Belgrano.

Recordó que “en el año ’96, el gobernador Insfrán iba a celebrar junto a productores y productoras el Día del Agricultor el 8 de septiembre, pero llovió y se tuvo que trasladar (la celebración) una semana. Fue así que el 15 de septiembre de 1996 hizo ese mensaje liminar de lo que iba a ser una constante en su política, que fue la constitución del PAIPPA”.

Elogió al programa “revolucionario”, al acentuar que “fue marcando el rumbo señero: salir de la visión social del tratamiento de los agricultores familiares para avanzar hacia el concepto socioproductivo”.

“Lo cierto es que hoy tenemos un Instituto PAIPPA que tiene rango ministerial, algo que fue pionero en la Argentina y que hoy es un ejemplo de cómo debe funcionar esa articulación público-privada con el concepto de equidad social y territorial”, significó categórico.

Avanzó diciendo que “la propuesta del Gobernador fue trabajar para que aquel que está con menores posibilidades tenga la oportunidad de desarrollarse en el lugar donde eligió vivir y producir, haya nacido allí o no”.

“Absoluto desconocimiento”

En otro orden, al aludir a la campaña electoral y las declaraciones que efectuara Fernando Carbajal, hoy precandidato a diputado nacional de Juntos, sobre la situación productiva de la provincia, sobre todo en lo que hace a la producción bananera, el ingeniero Basterra dijo a esta Agencia que el exjuez federal tiene un “absoluto desconocimiento”.

“Si bien trato de limitar mis opiniones para no involucrarme personalmente, digo que el desconocimiento de esta persona es absoluto, porque en vez de ir a visitar el CEDEVA para verificar cómo el Gobierno provincial trabaja articuladamente con los productores, donde ha tenido desarrollo de plantines de banano, libres en enfermedades y de la mejor calidad”, remarcó.

Planteó entonces que en vez de “reunirse con organizaciones partidarias para promover su política parcial, debiera haber ido a hablar con los capacitadores y los delegados del PAIPPA para que vea cómo articulan con el CEDEVA y los intendentes locales, para que todos los años más de 150 hectáreas de banana se planten con plantines que se producen gratis en la biofábrica de Misión Tacaaglé”.

“Podría haber ido a visitar lo que es el sistema de preparación de la banana para que llegue en condiciones adecuadas o podría haber hecho caso omiso a su desconocimiento y haberse interiorizado de que hay heladas o problemas climáticos que no se resuelven por la decisión o no (del Gobierno provincial), porque lo importante es que ya están los plantines para sustituir a esos bananos que están quemados”.

En esa línea, reprobó: “Lo que pasa es que muchas veces se toman licencias, pero esta es menor. Que diga esto es menor comparado con el tremendo daño que hizo con otras decisiones, que es lo que hay que valorar”.

“Si quiere (Carbajal) puede ser el rey de la banana, como dijo, es indiferente, ya que lo importante es que este juez ahora devenido en candidato, con su compañera (Emilia Maciel), que era la que le presentaba los amparos, tiene un desconocimiento que es preocupante”, cerró.

“Quiere ser el representante de algo que ni siquiera ha tenido oportunidad de conocer en profundidad y además porque representa a un modelo que es del endeudamiento, que ha destruido cientos de empresas en condiciones absolutamente positivas, es el representante del Gobierno que dejó fundir las vacunas, que no terminó los hospitales y que a Formosa realmente no le trajo nada”.

