Todos los días veo pasar al camión recolector de basura por diferentes barrios, pero aún así hay gente que espera que se haga de madrugada para salir a quemar sus bolsas como si esto no afectara al resto. No comprendo qué les pasa que no dejan esta costumbre de lado, que es muy contaminante para todos. Vayan a vivir al monte si quieren hacer eso.

