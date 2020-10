Batacazo de Federico Coria en Roland Garros: eliminó al francés Benoit Paire, número 26 del mundo

Compartir

Federico Coria logró el batacazo más destacado de su carrera: eliminó en cuatro sets al francés Benoit Paire en su casa y se clasificó a la tercera ronda de Roland Garros. El argentino, que se estrenó como Top 100 en los últimos días, se impuso por 7-6, 4-6, 6-3 y 6-1 para sacar del torneo al 26° tenista del ranking ATP.

En un partido que se extendió por más de dos horas y media, el hermano menor del Mago –finalista del Abierto francés en 2004– ratificó el buen momento que está teniendo durante esta temporada y logró clasificar a una tercera fase en su primera actuación en Roland Garros a los 28 años.

Fede es actualmente el 99° del mundo y Paire llegó ubicado como el 23° preclasificado al certamen. Es la victoria más importante de su carrera, teniendo en cuenta que en febrero de este año arribó a los cuartos de final de un torneo ATP por primera vez en su trayectoria durante el ATP 500 de Río de Janeiro, donde se despidió tras caer ante el chileno Cristian Garín.

Semanas atrás había tenido otra victoria destacada en el debut dentro del cuadro principal del Masters 1000 de Roma tras superar toda la qualy: eliminó al alemán Jan-Lennard Struff, 30 del mundo. Luego, fue vencido por el italiano Matteo Berrettini.

Su próximo desafío en Roland Garros se desarrollará con la búsqueda del boleto a octavos de final en el duelo que tendrá contra el ganador del enfrentamiento que mantendrán el francés Benjamin Bonzi (227 del mundo) y el italiano Jannik Sinner (75 del planeta) en el último turno de la jornada.

No fue la única buena noticia para el tenis argentino en Roland Garros durante este día: la rosarina Nadia Podoroska también dio un golpe sobre la mesa para eliminar a la kazaja Yulia Putintseva (27 del mundo) y se clasificó a tercera ronda. Diego Schwartzman, por su lado, ratificó su buen nivel y venció en tres sets al italiano Lorenzo Giustino.

Coria, que estuvo suspendido en 2018 por no remitir el contacto de un apostador que intentó sobornarlo para arreglar un resultado, está disputando un cuadro principal de un Grand Slam por segunda vez en su vida. Semanas atrás logró ganar en su debut en el US Open ante Jason Jung, pero fue eliminado en segunda fase por el británico Cameron Norrie.

Tras aquella suspensión, dio inicio a una nueva etapa en su carrera, la mejor sin duda. En mayo del 2019 ganó su único título en el Challenger de Savannah y comenzó un ascenso frenético hasta dar el salto al Top 100 hace apenas unos días atrás.

Esta victoria de Coria suma un sabor extra porque Paire había logrado en 2019 su mejor actuación en Roland Garros al arribar a los octavos de final y despedirse tras ser derrotado por el japonés Kei Nishikori en un duelo ajustado a cinco sets. A sus 31 años, el europeo acumula tres títulos a nivel ATP (dos de ellos el año pasado en Lyon y Marrakech), además de haber caído en otras seis finales.