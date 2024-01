Batacazo: el platense Tomás Etcheverry venció a Andy Murray en el Australian Open

El tenista platense, no dejó dudas para hacerse del triunfo ante el británico por 6-4, 6-2, 6-2, con el 75 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio, once aces y 38 tiros ganadores, en en un partido de dos horas y 23 minutos en el Kia Arena.

El platense Tomás Etcheverry se convirtió este lunes en el cuarto argentino clasificado para la segunda ronda del Abierto de Australia, luego de vencer en sets corridos al británico Andy Murray, ex número uno del mundo, en un partido de dos horas y 23 minutos en el Kia Arena de Melbourne Park.

Etcheverry, 30mo. clasificado del ranking mundial de tenis, no dejó dudas para hacerse del triunfo por 6-4, 6-2, 6-2, con el 75 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio, once aces y 38 tiros ganadores.

Murray (44°), de 36 años, cinco veces finalista del Aus Open (2010, 2011, 2013, 2015 y 2016), tuvo un día complicado por sus errores no forzados (37) en cantidad notoriamente mayor a la del argentino (19), lo que disparó una fuerte autocrítica y un replanteo de su futuro.

«Estoy decepcionado, las cosas no han salido bien, estuve apático en todo momento. La gente intentaba levantarme el ánimo, pero fue imposible. No entiendo por qué he jugado tan mal porque llevaba diez días entrenando muy bien. No ganaré muchos partidos si sigo jugando como hoy», admitió el escocés.

«Hay una posibilidad de que éste haya sido mi último partido aquí, es muy probable. He tenido sensaciones totalmente opuestas a las del año pasado en este torneo. Es muy difícil admitir que nunca volverás a desplegar tu mejor nivel», se sinceró Murray, dos veces campeón en Wimbledon y otra en Estados Unidos.

Etcheverry avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año por segunda vez consecutiva y ahora buscará concretar su mejor actuación histórica en su tercera participación.

El platense tendrá como próximo rival a otro veterano como el francés Gael Monfils, de 37 años y ubicado en el puesto 75 del ranking. El parisino eliminó este lunes al alemán Yannick Hanfmann por 64, 6-3, 7-5.

En caso de vencer, su siguiente adversario saldrá del cruce entre el serbio Novak Djokovic -número uno del mundo y defensor del título en Melbourne- y el tenista local Alexei Popyrin (43°).

Con su victoria, Etcheverry aseguró la presencia de cuatro argentinos en R2 del Abierto de Australia, después de los triunfos de Francisco Cerúndolo (22°), Sebastián Báez (26°) y Nadia Podoroska en el cuadro femenino.

El ruso Daniil Medvedev (3°) y el griego Stefanos Tsitsipas (7°), amenazas del serbio Novak Djokovic (1°) en la lucha por la corona del Abierto de Australia, superaron con éxito este lunes sus respectivos debuts en el primer Grand Slam del año, luego de vencer respectivamente al francés Terence Atmane y al belga Zizou Bergs.

El moscovita, finalista de las ediciones 2021 y 2022, se impuso en el Margaret Court Arena por el retiro de su rival proveniente de la clasificación cuando ganaba 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 bajo un intenso calor en Melbourne Park.

«Las condiciones fueron brutales», declaró el ex número uno del mundo, quien en la siguiente instancia chocará ante el finlandés Emil Ruusuvuori, verdugo del estadounidense Patrick Kypson por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-4).

Por su lado, Tsitsipas -subcampeón el año pasado- le ganó también en cuatro sets a un Bergs (129º), que ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado por la baja a última hora del italiano Mateo Berrettini. Su triunfo fue por 5-7, 6-1, 6-1 y 6-3 al cabo de tres horas en el escenario principal Rod Laver Arena.

El griego jugará en fase 2 con el australiano Jordan Thompson, quien eliminó a su compatriota Aleksandar Vukic en cinco sets: 3-6, 7-6 (3), 6-2, 3-6, 6-4.

En el cuadro femenino, la ex número uno japonesa Naomi Osaka (831º), dos veces ganadora en Australia, cayó ante la francesa Caroline Garcia (19ª), 6-4 y 7-6 (7-2) en su retorno a un torneo de Grand Slam tras ser madre.

La rosarina, número 63 del ranking WTA, superó superó en la noche del domingo de manera contundente a la eslovena Tamara Zidansek (99°) por 6-0 y 6-1, tras una hora y 15 minutos de juego en el court 8.

La mejor raqueta argentina enfrentará en la segunda ronda a la estadounidense Amanda Anisimova (339º), que viene de la resonante victoria ante la rusa Liudmila Samsonova (14º).

Podoroska, quien llegó a Melbourne con con molestias físicas, descontó en el historial contra la eslovena, quien se impuso las dos veces que se enfrentaron con anterioridad: Hodmezovasarhely (Hungría) y San Pablo (Brasil).

Podoroska avanzó por tercera vez en su carrera a la segunda ronda de Australia y obtuvo su victoria más holgada en un Grand Slam.

El último argentino en debutar en el torneo fue el rosarino Federico Coria (85°), quien tuvo un rápido adiós por su derrota ante el chino Zhizhen Zhang (53°) 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (5) en dos horas, 23 minutos sobre la cancha 7.

«Fefo» Coria corrió la misma suerte que Facundo Díaz Acosta (93°) y Pedro Cachín (72°), también eliminados en el debut.

El hermano del capitán argentino de Copa Davis, Guillermo «Mago» Coria, nunca pudo superar la fase inicial en sus cuatro presencias en Australia y sumó su décima despedida precoz en torneos de Grand Slam tras acumular otras dos en Roland Garros, tres en Wimbledon y una en el US Open.

La agenda de los tenistas argentinos en Melbourne continuará esta noche y en la madrugada del martes con partidos de la primera ronda de dobles. Cerúndolo-Etcheverry se enfrentarán con la dupla francesa Nicolás Mahut-Edouard Roger-Vasselin (13°); mientras que Máximo González-Andrés Molteni (6°) jugarán ante Cachín y el español Roberto Carballes Baena.

Resultados de la jornada del lunes en Melbourne

Individual masculino, primera ronda

Alexei Popyrin (Australia) derrotó a Marc Polmans (Australia) 6-3, 7-6 (7/3), 6-2

Gael Monfils (Francia) a Yannick Hanfmann (Alemania) 6-4, 6-3, 7-5

Tomás Etcheverry (Argentina, 30°) a Andy Murray (Gran Bretaña) 6-4, 6-2, 6-2

Adrian Mannarino (Francia, 20°) a Stanislas Wawrinka (Suiza) 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0

Ben Shelton (Estados Unidos, 16°) a Roberto Bautista (España) 6-2, 7-6 (7/2), 7-5

Hugo Gaston (Francia) a Roberto Carballés Baena (España) 6-3, 6-2, 3-6, 6-4

Lorenzo Musetti (Italia, 25°) a Benjamin Bonzi (Francia) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 6-2

Luca Van Assche (Francia) a James Duckworth (Australia) 6-7 (2/7), 6-3, 3-6, 6-3, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Grecia, 7°) a Zizou Bergs (Bélgica) 5-7, 6-1, 6-1, 6-3

Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos) a Alejandro Tabilo (Chile) 6-7 (2/7), 7-6 (9/7), 1-6, 6-1, 6-3

Karen Khachanov (Rusia, 15°) a Daniel Altmaier (Alemania) 5-7, 6-3, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3)

Flavio Cobolli (Italia) a Nicolás Jarry (Chile, 18°) 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5

Sebastian Korda (Estados Unidos, 29°) a Vít Kopriva (República Checa) 6-1, 6-4, 2-6, 4-6, 6-2

Christopher Eubanks (Estados Unidos) a Taro Daniel (Japón) 6-4, 6-2, 6-3

Ugo Humbert (Francia, 21°) a David Goffin (Bélgica) 6-2, 7-5, 5-7, 6-3

Zhizhen Zhang (China) a Federico Coria (Argentina) 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

Jakub Menšík (República Checa) a Denis Shapovalov (Canadá) 6-3, 7-5, 7-5

Nuno Borges (Portugal) a Maximilian Marterer (Alemania) 7-5, 7-6 (7/3), 6-2

Alejandro Davidovich Fokina (España, 23°) a Constant Lestienne (Francia) 6-4, 6-4, 7-6 (7/5)

Emil Ruusuvuori (Finlandia) a Patrick Kypson (Estados Unidos) 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Daniil Medvedev (Rusia, 3°) a Terence Atmane (Francia) 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 y abandono.

Individual femenino, primera ronda

McCartney Kessler (Estados Unidos) derrotó a Fiona Ferro (Francia) 3-6, 6-3, 6-2

Linda Nosková (República Checa) a Marie Bouzková (República Checa, 31°) 6-1, 7-5

Elina Svitolina (Ucrania, 19°) a Taylah Preston (Australia) 6-2, 6-2

Viktoriya Tomova (Bulgaria) a Kayla Day (Estados Unidos) 6-4, 6-2

Katerina Siniaková (República Checa) a Jaqueline Cristian (Rumania) 6-2, 7-5

Varvara Gracheva (Francia) a Yanina Wickmayer (Bélgica) 6-3, 6-4