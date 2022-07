Batakis será recibida el lunes en Washington por Kristalina Georgieva

Compartir

La ministra de Economía, Silvina Batakis, será recibida mañana en Washington por la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, adelantaron fuentes oficiales.

El embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, trabajó en la agenda que desarrollará la ministra la capital de Estados Unidos, donde la funcionaria también celebrará encuentros con funcionarios del Tesoro, del Banco Mundial, inversores de Wall Street y directivos de empresas internacionales.

«La ministra Silvina Batakis va a llegar el domingo por la tarde a Washington, y luego vamos a tener inmediatamente una reunión de trabajo en la Embajada», dijo a Télam el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.

«El lunes por la mañana la recibirán altos funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, después harán lo mismo autoridades del Fondo Monetario Internacional y finalmente ejecutivos del Banco Mundial», detalló el diplomático.

«La reunión más importante es la que realizará al FMI, donde la recibirá Kristalina Georgieva el lunes al mediodía”, completó Argüello.

El embajador señaló que «el presidente Alberto Fernández, sobre la base de que se difiere unos días la reunión con el presidente Joseph Biden, me instruyó para armar una intensa agenda para la ministra de Economía, y está armada», remarcó.

Argüello, al dar detalles de la agenda, precisó que «el martes vamos a hacer un desayuno de trabajo con inversores y analistas de Wall Street, que vendrán a Washington, en la Embajada argentina; y después vamos a tener en la US Chamber of Commerce una ronda con las principales empresas norteamericanas que tienen inversiones en la Argentina».

«Después de eso, la ministra Batakis mantendrá una serie de bilaterales con las autoridades de las empresas Google, Chevron, Amazon y General Motors», completó el diplomático.

La reunión con el Presidente

El viaje a Washington fue uno de temas abordados en la reunión que la ministra mantuvo con el presidente Alberto Fernández en el despacho del jefe de Estado en Casa de Gobierno, en la que también estuvo presente el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también se acercó a Casa Rosada para reunirse con el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, para colaborar con el diseño de esa agenda de la ministra.

En la reunión entre Fernández, Batakis y Pesce también se analizaron medidas económicas que podrían anunciarse «de acá al lunes», indicó a Télam un funcionario cercano al mandatario.

En tanto, pasadas las 17, el canciller Santiago Cafiero ingresó a Balcarce 50 para charlar de con el Presidente y la ministra.

Batakis se retiró de Casa Rosada a las 17.47, Massa lo hizo a las 18.37 y Pesce a las 18.57. Ninguno hizo declaraciones públicas.

Este será el primer encuentro que mantendrán de manera personal Batakis y Georgieva tras el contacto virtual que tuvieron el 6 de julio pasado, luego de que la funcionaria jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda.

Los diálofos con el FMI

El miércoles 6 de julio pasado, la ministra Batakis mantuvo una reunión virtual con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, en la que ambas coincidieron en seguir trabajando en forma conjunta para promover la estabilidad macroeconómica en el sendero del crecimiento.

«En un marco de confianza, mantuvimos una conversación fructífera con Georgieva y esperamos continuar teniendo un diálogo positivo», sostuvo en esa oportunidad Batakis.

Georgieva, por su parte, dijo que la comunicación que mantuvo con la nueva ministra de Economía fue «muy buena» y que confía en «continuar nuestra constructiva colaboración» para lograr los objetivos.

