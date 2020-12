Batista: “Todos los equipos de salud trabajan para cuando esté la vacuna”

Compartir

Linkedin Print

La diputada provincial del PJ y médica pediatra, Margarita Batista reflexionó acerca del anuncio del presidente Alberto Fernández, sobre la firma del acuerdo con Rusia por la vacuna contra el coronavirus.

“La noticia de la vacunación nos alegra a todos y todas, llega en un momento clave porque estamos entrando al verano y por lo que se vio en el hemisferio norte cuando comienza el otoño y los primeros fríos, hay un rebrote de la enfermedad”, sostuvo la legisladora.

Además, consideró “muy importante” que se formalice el ingreso de las vacunas para ser aprobadas por el ANMAT y se inicie el proceso de vacunación.

“De hecho todos los equipos, incluido el de inmunización de Formosa, está trabajando de manera muy activa y con todos los referentes de la red de salud publica provincial para que, ni bien esté en la vacuna, se pueda iniciar con el primer grupo destinatario de estas vacunas que van a ser los que desarrollan la actividad esencial, equipos de salud, de seguridad y seguramente entrarán todas las personas con factores de riesgo”, indicó Batista.

En ese marco, la especialista recordó que el estatus sanitario de Formosa “se logró con mucho trabajo y esfuerzo” y con una directiva clara y concreta “gracias a todas las políticas sanitarias que están dirigidas por el gobernador Insfrán”.

“Que no son decisiones o conductas simpáticas, pero debemos hacer un ultimo esfuerzo, está muy cerca de llegar la vacuna y allí empezaremos a proteger de manera progresiva, comenzando por las personas de riesgo”, sugirió.

En ese marco, Batista explicó que con las vacunas “lo que se inocula” es un virus que puede ser, de acuerdo a la fabricación de la vacuna, una partícula del virus; o bien, el virus muerto o vivo, pero que está tratado para que no desarrolle la enfermedad con toda su gravedad, y de ese modo, lograr que el cuerpo genere defensas para ese virus.

“Si todos tenemos anticuerpos para el virus, empezando por todo el recurso humano que tiene más factores de riesgo, por trabajo, edad o enfermedades de base, de hecho, que vamos a tener un menor numero de enfermos y de tasa de mortalidad”, aseveró.

Y agregó: “en la medida que avancemos en este proceso vamos a tener el mayor porcentaje de la población argentina cubierta con anticuerpos para este virus. Los alcances de una vacuna son enormes, exorbitantes y cuesta definirlo en dos palabras”.

También, la profesional aclaró que “nadie quiere que caiga la economía o privar de libertad” sino que son situaciones “fruto de esta pandemia producida por el virus del COVID 19”.

Por último, trajo a colación que en Argentina “disminuimos enfermedades y mortalidades con las vacunas que se fueron implementando a lo largo de estos años”.

“Y para parecernos, y no de forma tan grave al COVID 19, recordemos la epidemia por la gripe A; nosotros ahora todos los años recibimos esa vacuna y de esa manera el numero de casos fue decreciendo y junto con ellos la capacidad de desarrollar una enfermedad mas grave y el riesgo de morir”, finalizó Batista.

Compartir

Linkedin Print