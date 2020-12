“Carne para Todxs”: Cáceres cree que en Formosa no se podría implementar el programa nacional

Compartir

El miércoles volvió el programa “Carne para Todxs”, que extendió la modalidad a diferentes productos. Se trata de un programa de “carnicerías móviles” que contará con descuentos de hasta 40% en algunos cortes.

Según un comunicado, el kilo de asado se venderá a $ 300, al igual que la carne para milanesa (no se especifica el corte) el de vacío a $ 330, el kilo de carne picada costará a $ 240, la carne para milanesa (no especifica el corte). El bife ancho estará a $ 270, la falta a $ 250 y la paleta a $ 290. Los dos cortes que se ofrecerán de carne de cerdo (pechito y carré) costarán $ 250 el kilo.

Estas “carnicerías móviles” cuentan con cámara frigorífica, dos vitrinas mostrador y conexión eléctrica que garantiza su autonomía de funcionamiento durante el horario de atención.

Los camiones frigoríficos tienen 20 metros de longitud y cuentan con despachantes preparados para garantizar la seguridad e higiene respetando el protocolo en contexto de Covid-19.

En este sentido, el Grupo de Medios TVO se comunicó con Ricardo Cáceres, propietario de una importante cadena de supermercados de la provincia, para saber si es que en Formosa se implementaría dicho programa. “No sabemos si vamos a tener los mismos precios que están proponiendo, y la cantidad tampoco sé. Habría que ver cómo podemos conseguir porque esta difícil el tema”, comenzó diciendo.

“Yo no creo que llegue, pero de igual manera nosotros ya estamos barajando esos precios, tenemos los precio que manejan en Buenos Aires, lo que pasa es que no tenemos la cantidad que seguramente se va necesitar”, aseveró.

Seguidamente indicó que este año podría faltar carne. “El tema es que no queremos comprar mucha cantidad, hay carne, pero el precio creemos que es una exageración, y también queremos cuidar el bolsillo de la gente, ya que para comprar la costilla de novillito supera los $600, entonces tenemos que ver si vamos a poder vender a ese precio y en qué cantidad”, señaló Cáceres.

Finalmente, el empresario reconoció que la venta del pollo aumentó en relación a otras carnes. “Como el pollo está barato la gente se inclina a comprar más, no tiene el rendimiento de la carne, pero es más económico”, cerró.

