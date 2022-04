Battaglia habló sobre su futuro en Boca

Compartir

Linkedin Print

justo antes de embarcar para viajar con el contingente de Boca Juniors a Santiago del Estero, donde el equipo visitará a Central Córdoba por la Fecha 12 de la Copa de la Liga, Sebastián Battaglia tomó contacto con la prensa en medio de los rumores por su continuidad. Se refirió a todo: hizo una fuerte autocrítica, habló de la reacción del plantel y también de su reunión y supuesto apoyo del Consejo de Fútbol.

“La reunión de ayer fue para hacer autocrítica de lo que venimos haciendo, siempre es necesario. Sabemos la situación que estamos viviendo en cuanto a algunas circunstancias de los partidos y que tenemos que mejorar. Más allá de eso, tuvimos momentos donde lo hicimos muy bien, con Estudiantes y River, partidos importantes que pudimos sacar adelante. Después tuvimos buenos arranques, pero nos ponemos en ventaja y nos cuesta mantener ese resultado positivo. Hay que hacer autocrítica, confiar en el plantel que tenemos y seguir trabajando”, fue el primer análisis del DT de Boca.

En tanto, aclaró que en la charla que tuvo con Juan Román Riquelme y compañía no se refirieron a su continuidad: “No toqué ese tema. Creo mucho en los procesos, en trabajar y seguir buscando la mejor manera dentro de la cancha. Hemos tenido muchos inconvenientes en cuanto a lesiones y suspendidos en la Libertadores. Tratamos de acomodarnos de la mejor manera”.

Cuando le preguntaron si sentía apoyo por parte del Consejo de Fútbol, Battaglia tiró la pelota afuera y dejó una indirecta en el aire: “Sentimos el apoyo de toda la gente, todos queremos lo mejor para Boca. Acá lo que importa siempre es Boca. Queremos lo mejor para el club, que el equipo pueda sentirse bien en la cancha, sacar resultados y ser protagonistas en todas las competiciones. A partir de ahí, crecer como equipo”.

Y, al mismo tiempo, aseguró que jamás pensó en dar un paso al costado: “A los muchachos y jugadores les dije que estaba a muerte con ellos y confiaba en el plantel que tenemos. Suspendí la conferencia después del partido con Godoy Cruz porque no tenía ganas de hablar en ese momento. Justamente porque me iban a preguntar por esto (si se sentía con fuerzas para seguir). Era un momento para tener tranquilidad y estar con los muchachos”.

El estratega azul y oro encontró la reacción que esperaba en su plantel: “Fue buena. Más allá de los últimos empates, uno tiene que ir a la tabla y hoy por hoy estamos clasificados. En la Libertadores estamos en igualdad de condiciones. Boca está en carrera, sabemos que a nadie le gusta jugar contra Boca y tenemos que entender que todos nos juegan como si fueran finales. A partir de ahí, mejorar y achicar el margen de error. Por momentos somos protagonistas porque sacamos diferencia en los partidos, después no lo podemos mantener. Es algo que hay que seguir mejorando”.

Finalmente, Seba se mostró despreocupado por la danza de nombres que comenzó a circular en las últimas horas frente a su hipotética partida: “Existió toda la vida eso, no es algo que pongo yo y hay cosas que salen de afuera que tampoco pongo yo. No guiarse demasiado desde afuera sino internamente en lo que estamos trabajando y haciendo”.

Compartir

Linkedin Print