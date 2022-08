Béisbol: Los Gauchos perdieron con Brasil y aún no sacan pasaje para Santiago 2023

Compartir

Sin la clasificación directa. Argentina perdió la final del Sudamericano de béisbol ante Brasil, en Lima, por 2 a 0 y el conjunto verdeamarelo no solo se consagró campeón sino que también irá a Santiago 2023. Queda una última posibilidad de ir a Chile, a través del repechaje ante potencias del continente.

Los Gauchos terminaron segundos con los peloteros salteños Lucas Ramón, Exequiel Talevi, José Gerez, Nicolás Alvarado, Fernando Cancelare y Mauro Schiavoni en el plantel, además de Gabriel Sansó y Federico Bisbal en el staff técnico.

El combinado albiceleste no tuvo una buena noche, especialmente en el sexto inning, episodio en que Brasil anotó las dos únicas carreras del juego.

Lucas Ramón tuvo una impecable labor en cinco entradas, mientras que en la sexta el campo no lo ayudó y tras varios errores, Brasil consiguió llegar a home en dos oportunidades. Argentina nunca reaccionó y de hecho casi no pudo batear en toda la noche.

Guido Monis reemplazó a Ramón y de hecho al experimentado jugador de Buenos Aires fue a quien le convirtieron las carreras. Luego Diego Echeverría cerró el partido.

La Selección nacional había arribado invicta a la final del torneo en la sede de Villa María del Triunfo en el sur de Lima, después de derrotar a Ecuador por 10 a 0, a Perú 10 a 4, a Bolivia 10 a 0 y a Brasil por 9 a 5 en la fase regular, mientras que en semifinales había dejado atrás a Perú, tras un ajustado 3 a 2.

De esta manera, Los Gauchos no pudieron llegar a su séptimo título sudamericano, tras los campeonatos obtenidos en Buenos Aires 2004, Buenos Aires 2011, Ecuador 2012, Chile 2013, Perú 2016 y Buenos Aires 2018. Tras este último clasificaron a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Brasil, en cambio, obtuvo su décimo título de América del Sur después de los torneos obtenidos en 1957, 1959, 1968, 1970, 1971, 1982, 1990, 2005 y 2016.

El camino a Santiago por el repechaje será más complicado. Los Gauchos deberán medirse ante selecciones centroamericanas que tampoco logren su clasificación directa, Estados Unidos y Canadá, potencias del béisbol a nivel mundial. Aún no hay sede pero indican que podría ser en Estados Unidos.

