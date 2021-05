Belén Pérez Maurice sacó pasaje a Tokio 2020 y será olímpica por tercera vez

Compartir

Belén Pérez Maurice será olímpica por tercera vez. La esgrimista bonaerense, plata panamericana en Lima 2019, consiguió su boleto para los Juegos de Tokio al ganar el Clasificatorio Americano que se disputó en San José de Costa Rica. Así, aseguró el primer cupo para su deporte y se transformó en la 152ª argentina con presencia asegurada en la cita de la capital japonesa, que tras la postergación del año pasado por la pandemia se disputará del 23 de julio al 8 de agosto.

Pérez Maurice, de 35 años, superó la primera fase de la competencia con un record de cinco victorias y una derrota y se metió directamente en cuartos de final. En esa instancia, venció por 15-11 a la panameña Eileen Grench; le ganó en semis por 15-5 a la dominicana Heyddys Valentín y en la final superó por 15-6 a la venezolana Alejandra Benítez.

La sablista nacida en San Nicolás disputará sus terceros Juegos Olímpicos. En Londres 2012 finalizó 21ª y en Río de Janeiro 2016, 25ª.

Pérez Maurice, ganadora además de un bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el oro en el Panamericano de su disciplina de 2014, había vuelto a competir a mediados de marzo, tras el parate impuesto por la pandemia. En la Copa del Mundo de sable de Budapest, finalizó 46ª entre 189 tiradoras.

En el viaje de vuelta, la aerolínea Air France le extravió el equipaje y cuando finalmente sus bolsos llegaron a Buenos Aires, sus sables estaban todos oxidados y el equipo de competición, arruinado.

“Es increíble. No lo puedo creer. No sé qué le pasa a Air France con mis bolsos. Las hojas de los sables están totalmente oxidadas. Yo así no los puedo usar obviamente en un torneo. Y también pienso que en un mes tengo el preolímpico y que el material de esgrima es difícil de conseguir acá, hay que pedirlo a la fábrica en Alemania”, le contó a Clarín en ese momento.

Y recordó que en 2019, la misma empresa le había perdido el equipaje cuando volvía de disputar el Mundial en Hungría y debía viajar a Perú para los Juegos de Lima.

Como había hecho hace dos años, la bonaerense no dejó que ese mal momento y la bronca por los materiales arruinados la desenfocaran y se preparó para el Clasificatorio Olímpico con sables prestados. Viajó a Costa Rica con un solo objetivo, asegurarse un lugar en Tokio, y lo consiguió.

Los otros integrantes del seleccionado argentino de esgrima no tuvieron la misma suerte, aunque Augusto Servello, en florete, y Pascual Di Tella, en sable, quedaron a un paso de conseguir sus boletos. Ambos perdieron en la instancia final de sus respectivas competencias.

En tanto, Isabel Di Tella finalizó sexta en espada, Flavia Mormandi fue tercera en florete y José Domínguez, cuarto en espada.

Con la clasificación de Pérez Maurice, Argentina ya tiene 152 atletas clasificados a Tokio. A fines de la semana pasada se habían confirmado tres plazas en canotaje, que llegaron por reasignación por ranking tras la cancelación por la pandemia de los Panamericanos de sprint y slalom que debían disputarse en Brasil en abril de 2021 y que iban a repartir cupos.

Los boletos corresponden a las categorías K1 200 masculina y femenina -se designarán los atletas que las utilizarán el próximo mes- y en el K1 de slalom, que será para Lucas Rossi, según confirmó la Federación Argentina de Canoas. Así, nuestro país llegó a los 41 cupos en 21 deportes.

