Benedetto se vuelve a poner la azul y oro

El acuerdo entre las partes es total. El Olympique de Marsella, hasta ahora dueño del pase de Benedetto, dio el visto bueno a la propuesta de Boca, que le compraría la totalidad del pase al delantero que en el 2019 vendió por 18.000.000 de euros al equipo francés. De hecho, se espera que entre martes y miércoles el futbolista de 31 años pueda pegar la vuelta a la Argentina, comenzar con el proceso de revisión médica y obviamente la firma del nuevo contrato, que sería por tres temporadas.

La euforia por la llegada de Darío Benedetto tapó, por el peso deportivo y sobre todo sentimental que tiene su nombre, el hecho de que el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme finalmente -después de cinco mercados de pases y un montón candidatos- ¡consiguió un 9 para Boca! Porque el Pipa, nada menos que el Pipa, será el nuevo refuerzo, ya que la operación retorno fue un éxito rotundo.

Pero además, sin dudas, si el éxito de la operación retorno retumbó tan fuerte fue porque eran muchas las partes implicadas y porque de movida parecía muy complicado que se pueda llegar a concretar. Sin embargo, la deuda que Elche tiene con Boca por Marcone, sumado a las ventas de Lisandro López al Tijuana, más el dinero que Defensa pondría por el 50 por ciento del pase de Walter Bou lo hicieron posible.

Como así también lo hizo posible el gran deseo que tenía Benedetto de volver a vestir la camiseta con la que jugó 76, convirtió 45 goles y ganó tres títulos. Incluso, fue el propio Pipa el que rompió el hielo en medio de la Navidad del año pasado cuando dijo públicamente que «no es una locura que vuelva a Boca».

Y no lo fue nomás, ya que en las próximas horas el 9 se subirá a un avión desde Europa y emprenderá el regreso no solamente al club del que es hincha, sino también en el que tendrá como objetivo recuperarse física y futbolísticamente, y, obviamente, volver a insistir por la tan ansiada Séptima. Sí, el Pipa vuelve a Boca.

Boca se queda con Leandro

Brey, el arquero de Los Andes

El Xeneize tiene cerrado un arquero, con vistas a futuro, que no se llevará las portadas, pero que viene de romperla en el ascenso. Leandro Brey, de 19 años, y arquero de Los Andes será otra de las caras nuevas del Xeneize, aunque no será anunciado por el momento.

No llegará para atajar de arranque, porque ese lugar es de Agustín Rossi, pero la idea es llevarlo de a poco porque creen que con él pueden tener arquero por muchos años. Además, habrá otro movimiento en el mercado de pases Xeneize y Agustín Lastra se irá a préstamo a Aldosivi de Mar del Plata, que es dirigido por Martín Palermo, gloria de Boca.

Brey, de 1.91 de altura, fue sondeado por varios equipos de la Liga Profesional en los últimos meses y San Lorenzo estuvo cerca de cerrarlo en el último mercado de pases, cosa que al final no sucedió.

