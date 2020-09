Benítez: “Desde lo físico me siento bien, no he parado de hacer trabajos aeróbicos y de potencia”

Compartir

El “Peque” Alejandro Benítez, es uno de los referentes del Club Sportivo General San Martín de Formosa. El volante repasa en las próximas líneas varios temas, entre ellos el trabajo desde la casa y la posibilidad del regreso a la actividad.

“Lo que más se extraña desde ya es jugar, compartir un vestuario con los compañeros, ponerte la camiseta y saber que tenes 90 minutos para demostrar que desde lo táctico y lo individual sos más que tu rival” así Benítez empezó a contarnos como son estos días en plena pandemia.

Sobre el estado físico suyo y la utilización del zoom, Ale dijo: “Desde lo físico me siento bien, no he parado de hacer trabajos aeróbicos y de potencia. Si bien los materiales que uno tiene en casa no son los mismos, eso no fue un impedimento para que uno se mueva, porque el estado físico de un deportista es clave. El zoom es positivo, los profes nos monitorean y eso les permite tener una perspectiva del plantel completo. Cada jugador tiene luego la virtud de hacerlo de la mejor manera pero considero que es una muy buena herramienta para tener un contacto audiovisual y despejar dudas”

“La parte más complicada es que uno pierde ritmo de futbol. Se hacen trabajos con pelota pero está claro que no es lo mismo. Ojala que se pueda volver lo antes posible. Soy optimista hasta que la realidad me muestre otra cosa. Me encantaría que sea en este mes, pero se debe ser cauteloso, porque la situación cada vez se agrava más” subrayó el volante sobre el tiempo sin jugar y la posibilidad de volver en este mes.

Sobre el dilema de si el torneo se debe empezar con todos los equipos desde cero o con ventaja para los seis de arriba, el “Peque” dijo: “Me gustaría que todos arranquen desde cero. Pero considero que no sería lo ideal ni lo justo, porque hubo equipos que hicieron los méritos para tener algo o el privilegio de tener la ventaja. Es obvio que cada uno va a defender su postura”.

Para cerrar y sobre la base de jugadores que tiene el equipo franjado, Benítez sostuvo: “Tengo la ilusión de que vamos a hacer un mejor torneo que los dos que hicimos en estos años en el Federal A. La dirigencia siempre nos brindó las comodidades para competir de la mejor manera. Los últimos resultados no fueron los que se deseaban. Ojala que la base se mantenga y que la cantera siga promoviendo grandes jugadores y buena personas. Que se vengan meses de éxitos para el club en cada disciplina, eso es lo que deseo”.