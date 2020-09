Meghan Markle y el príncipe Harry ya tienen trabajo en Hollywood: firmaron un contrato con Netflix

Compartir

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron este miércoles que firmaron un acuerdo de varios años con Netflix para producir documentales y películas.

El matrimonio indicó que desarrollará, a través de una nueva productora que fundaron, “documentales, docu-series, largometrajes, y programas infantiles” exclusivos para la popular plataforma de streaming, que tiene 193 millones de suscriptores en todo el mundo, según consignó The New York Times.

El anuncio tiene lugar nueve meses después de que la pareja comunicara su renuncia como miembros de alto rango de la familia real británica. Ambos llevaron a cabo su salida en marzo y actualmente viven en una mansión valuada en USD 14 millones en Santa Bárbara, en California.

Ahora están listos para embarcarse en sus nuevas carreras en Hollywood. “Nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informe pero que también dé esperanza”, dijo la pareja al periódico en un comunicado. “Como nuevos padres, también es importante para nosotros crear programación familiar inspiradora”.

“Nos complace trabajar con el equipo de Netflix, cuyo alcance sin precedentes nos ayudará a compartir contenido impactante que nos obligue a entrar en acción”, agregaron.

Se desconoce cuánto dinero recibirá la pareja con este acuerdo pero seguramente es una cifra importante ya que esta colaboración será vigente durante varios años.

Ted Sarandos, director de contenido y codirector ejecutivo de Netflix, agregó: “Estamos increíblemente orgullosos de que hayan elegido Netflix como su hogar creativo y estamos emocionados de contar historias con ellos que pueden ayudar a desarrollar la resiliencia y aumentar la comprensión de las audiencias en todas partes”.

Harry y Meghan van a estar detrás de cámara, y la ex actriz de la serie “Suits” ha dejado en claro que no tiene planes de volver a actuar.

Así, los duques logran afianzarse en Hollywood y al mismo tiempo la anhelada independencia financiera de la corona. El primer trabajo de Markle en el mundo del espectáculo después de Megxit -como se conoció popularmente a la salida de la pareja de la familia real- fue como narradora de la serie documental “Elephants” de Disney Plus, que salió en abril. La oriunda de Los Ángeles consiguió la oportunidad gracias a la conversación que había mantenido Harry con el presidente de Disney, Bob Iger, en el estreno en Londres del remake de ” El Rey León” el año pasado.

La paga que Markle recibió por el proyecto fue destinada en su totalidad a la organización benéfica Elefantes sin Fronteras, una organización dedicada a la conservación de la vida silvestre y que ayuda a proteger a los animales de la caza furtiva.

Harry siguió los pasos de su esposa al aparecer en un nuevo documental de Netflix sobre los Juegos Paralímpicos llamado “Rising Phoenix”, que se emitió el 26 de agosto. El año pasado, el nieto de Isabel II anunció que se asociaría con Oprah Winfrey, íntima amiga de Markle, para la realización de una serie documental para Apple TV + sobre salud mental.

Por otro lado, esta semana los duques de Sussex acudieron a un colegio preescolar de Los Ángeles y junto con varios de los niños plantaron las flores favoritas de Lady Di como forma de homenajearla en el 23° aniversario de su muerte.