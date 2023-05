Benjamín Vicuña, sobre la muerte de su hija Blanca: «Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío»

La ex pareja de Pampita expresó lo que significó para él la partida de su hija en la presentación de su libro, que cuenta con el prólogo de Gabriel Rolón.

Blanca, la niña que quería volar es el título que Benjamín Vicuña eligió para el libro sobre su hija, en homenaje a la pequeña que murió a tan solo 6 años de edad en 2012 a manos de una bacteria en México.

El actor chileno, quien mantuvo una relación con Carolina «Pampita» Ardohain, mamá de la nena, decidió escribir sobre la profunda tragedia que atravesó la pareja hace ya más de 10 años.

«Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo», expresó Benjamín en la presentación del libro.

«En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla», prosiguió.

El encargado de hacer el prólogo fue el psicólogo Gabriel Rolón, que también compartió unas palabras en la presentación del libro: «El duelo es un desafío que tenemos que enfrentar para no morir con lo que hemos perdido. Es el intento de ponerle palabras a un dolor mudo que lastima».

«Por eso celebro la llegada de Blanca, la niña que quería volar. Porque aquí aparecen esas palabras que, tal vez, Benjamín necesitaba para vivir a pesar de la muerte de su hija. Esa hija que ya nadie, ni siquiera la muerte, podrá arrancar de su recuerdo», continuó.

La íntima revelación de

Benjamín Vicuña en el libro

Laura Ubfal contó en Intrusos que leyó un adelanto de Blanca, la niña que quería volar y relató un fragmento en el que el actor habla del fin de la pareja con Pampita.

A diez años de la muerte de su hija Blanca, Benjamín Vicuña está próximo a presentar el libro que escribió en su honor, Blanca, la nena que quería volar.

En ese sensible marco, Laura Ubfal contó en Intrusos que leyó un adelanto del material y reveló una íntima declaración del actor chileno sobre el final de su pareja de diez años con Carolina «Pampita» Ardohain, a mediados de 2015.

«Tengo el adelanto del libro de Benjamín Vicuña. Lo pude leer en una revista chilena, Velvet. Y estoy bastante conmovida con el tema», dijo la periodista en Intrusos.

«Blanca, la niña que quería volar es un recuerdo a Blanquita, quien se fue un 8 de septiembre del 2012. Y su papá dice que la tragedia los separó con Carolina», puntualizó Ubfal.

Acto seguido Pablo Layus apuntó: «Es fuerte porque en el adelanto él pone lo que le pasaba a Carolina. Lo que le pasaba cada noche, en esa etapa…».

Y fue Laura quien lo describió: «Según cuenta Vicuña, ella (Pampita) se despertaba y lo que decía es ‘¿dónde está Blanquita?’. Desesperada, llorando. ¡Y cómo no entenderla!».

«Es conmovedor cómo Benjamín cuenta el consuelo que tenía hacia esa mujer… Él dice que en una tragedia, en un duelo, el 75% de las parejas se separan», agregó la periodista.

Y finalizó, movilizada con el adelanto del libro de Vicuña sobre su hija: «Benjamín es un gran escritor, es casi un poeta, y en el libro él dice lo que escribió es un correo epistolar con su hija».