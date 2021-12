Beto Casella explicó por qué decidió hacerse una vasectomía

Compartir

A principio del año Beto Casella (61) reveló que había tomado la decisión de hacerse una vasectomía, decisión que tomó de novio con Carolina Wyler (36) y tras ser padre de Juan Pablo y Franco, sus hijos de su primer matrimonio con Patricia Quintero. Ahora contó que decidió congelar esperma, en caso de que cambie de parecer.

“Si te arrepentís, es reversible. Tenés la opción. Y sino tenés la otra variante, como hice yo, congelás los espermas”, contó, en una entrevista con Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs).

“Y si el día de mañana ponele que a tu pareja se le da por querer tener hijos, lo tenés en un frasquito y le decís ‘sírvase’”, aseguró el conductor de Bendita, con humor

“Te cortan un hilito en la zona del escroto, de manera que los espermas cambian como para no provocar un embarazo”, contó, sobre la intervención que tuvo. “Yo uso preservativo y me pareció que iba a ser más relajado de esta manera”, aseveró.

“La operación te la hacen en una hora y media y te vas caminando”, dijo, desmitificando que haya tenido un postoperatorio extenso.

“Tuve cero dolor. Lo hice porque me parece que uno no puede dejar todo el cuidado de evitar un embarazo en la mujer. Las pastillas anticonceptivas a muchas mujeres las hacen pelota o es condenarlas a otros tipos de adminículos”, contó.

