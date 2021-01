Boca empató con Argentinos Juniors y se clasificó a la final de la Copa Maradona

Compartir

El Xeneize igualó 2-2 con el Bicho con tantos de Zárate, Ábila, Sosa y Vera. Los de Miguel Ángel Russo sacaron el boleto a la definición del torneo local que se disputará el próximo domingo 17 de enero

Boca sufrió, la pasó mal en La Paternal por momentos, pero logró imponer su jerarquía para firmar un empate 2-2 ante Argentinos Juniors que le dio el boleto a la final de la Copa Maradona gracias a la derrota (0-2) de River ante Independiente en un duelo que se jugó al unísono.

Se vivió un primer tiempo electrizante en La Paternal con el condimento extra de tener un oído puesto en lo que sucedía entre River e Independiente, el otro encuentro clave para saber qué ocurriría en la parte alta del grupo. En ese contexto abrumador, el Bicho aprovechó el ritmo y golpeó primero. A los 9 minutos, Fausto Vera acomodó el balón para Matías Romero en el centro del campo y el juvenil sacó rápido al vacío para Gabriel Hauche. El Demonio obtuvo réditos desde la punta derecha, tiró un centro venenoso y Diego Sosa le ganó la posición a su marcador para puntearla en el primer palo y sacar un disparo imposible para Agustín Rossi.

Casi un cuarto de hora más tarde, y luego de que el árbitro Fernando Espinoza advirtiera a la Policía por la gran cantidad de gente que había en una de las tribunas, apareció la fascinante conexión entre Mauro Zárate y Edwin Cardona. Emmanuel Mas le cedió la bola al talentoso colombiano, que controló, giró, levantó la cabeza y sacó un precioso pase al corazón del área como si fuese una daga. La espalda de Carlos Quintana y Kevin Mac Allister fueron el espacio que aprovechó Zárate para cruzar un disparo de primera que puso el marcador 1-1.

En la recta final del primer tiempo, se repartieron una situación de riesgo por lado: Miguel Ángel Torrén estrelló un tiro libre en el travesaño y luego entre Wanchope Ábila y Eduardo Salvio desperdiciaron una clara acción. Primero fue el capitán, quien quedó habilitado por una desatención en la última línea del Bicho, encaró e intentó picársela al arquero Lucas Cháves. El dueño de los tres palos de Argentinos la manoteó y allí apareció Toto en soledad para marrar una chance inédita con el arco vacío.

Pero no fue la maniobra de mayor riesgo que dilapidó el Xeneize: Espinoza no dudó en pitar un penal a los 41 minutos tras una mano de Quintana dentro del área, Ábila se hizo responsable pero emuló a Martín Palermo, definió la pena máxima con las dos piernas y tiró el disparo por arriba del travesaño.

Wanchope, que portó la cinta de capitán en este equipo con mayoría de suplentes que tuvo como sorpresas las inclusiones de Leonardo Jara y Eduardo Salvio, tuvo su revancha a los 15 minutos del segundo tiempo: Franco Ibarra cometió un error increíble al intentar dar un pase para atrás y dejó a Ábila mano a mano con el arquero de Argentinos. Ramón gambeteó a Cháves, frenó dentro del área para hacer pasar de largo a Torrén y definió con el arco vacío para que Boca pase al frente del marcador.

El reloj se consumía y los de Miguel Ángel Russo conjugaban la sabiduría y la fortuna para encaminarse rumbo a la final de la Copa Maradona, mientras las noticias que llegaban desde el partido de River eran más que positivas para los dos equipos que estaban batallando en la Paternal. Allí el duelo entró una recta de amplio dramatismo y acción: Fausto Vera capturó un rebote en la puerta del área y sacó un poderoso remate que fue inatajable para Rossi. Iban 42 minutos y otro gol transformaría al Bicho en finalista. Inmediatamente, se cortó la luz en el Estadio Diego Armando Maradona durante un lapso breve.

Argentinos metió contra su arco a Boca, pero no encontró la hendija para revertir ese rumbo y finalmente el Xeneize fue quien se apropió del pase a la definición del certamen. Este domingo 10 de enero Banfield, Talleres y Gimnasia batallarán en la Zona B por el segundo pase a la final de este torneo que se celebrará el próximo domingo 17 de enero en el Estadio Bicentenario de San Juan.

Entre medio, Boca buscará también el pase a la final de la Copa Libertadores este miércoles 13 de enero desde las 19.15 cuando visite a Santos en Brasil tras el 0-0 de la ida.

