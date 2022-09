Boca Juniors le ganó 2-1 a UAI Urquiza y se consagró campeón del fútbol femenino

Compartir

Linkedin Print

Yamila Rodríguez y Andrea Ojeda marcaron para Las Gladiadoras xeneizes, mientras que Daiana Falfán anotó para Las Guerreras. Hubo un récord de público con unas 18 mil personas. La formoseña Estefania Palomar es una de las integrantes del plantel campeón.

Boca Juniors le ganó 2-1 a UAI Urquiza y consiguió su estrella número 26 en el Fútbol Femenino. Esta consagración tuvo el valor agregado de que fue en La Bombonera ante unas 18 mil personas, en lo que fue un récord de público para un encuentro de la disciplina, por ende este domingo 25 de septiembre es un día histórico. El fixture puso frente a frente a los dos mejores equipos del campeonato en la última fecha y se vivió un encuentro con un escenario y clima inmejorable.

Antes del comienzo hubo un recibimiento con bengalas de colores y ovación del público local para sus jugadoras. Con el clima de final en el primer tiempo se vio un partido friccionado, con pierna fuerte y en el comienzo el Xeneize se sorprendió con un rival que no salió a esperarlo si no que lo buscó.

El equipo del Leandro Iglesias mostró actitud, pero en una salida sus jugadoras perdieron la pelota cerca de la mitad de la cancha. Boca Juniors recuperó a los 7 minutos, Amancay Urbani asistió a Yamila Rodríguez que le ganó a su marcadora y definió cruzado para poner en ventaja al elenco a cargo de Jorge “Negro” Martínez. La experimentada atacante se trepó al alambrado para celebrar el tanto.

Aunque UAI Urquiza reaccionó y a los 22 minutos consiguió el empate ya que provechó una pelota parada al borde del área, ejecutada con precisión por Yohana Masagli, y empató el partido con el cabezazo de Daiana Falfán.

En el amanecer del complemento Boca Juniors volvió a ponerse arriba y al minuto llegó el centro desde la izquierda de Celeste Dos Santos y Andrea Ojeda cabeceó para concretar el 2-1.

Luego el local controló las acciones con las aperturas con las bandas. El equipo del Negro Martínez creció en confianza y de hecho Yamila Rodríguez se tiró por afuera y en una asistió a Clarisa Huber que cabeceó en el área chica, pero Ariana Álvarez le ahogó el grito.

Pero Boca Juniors trabajó el encuentro pues enfrente tuvo un rival con un buen manejo de la pelota y por abajo se acercó para intentar conseguir el empate, resultado que le daba el campeonato. El Xeneize supo aguantar el resultado y terminó llevándose el triunfo y el título.

Las Gladiadoras y las Guerreras fueron, sin dudas, las más regulares a lo largo de la competición. El dato estadístico que lo refleja es que son las únicas dos que no perdieron en lo que va del certamen. El elenco de Villa Lynch llegó con 55 puntos producto de 18 encuentros ganados y uno empatado (con Lanús), mientras que las de la Ribera acumularon 53 unidades por 17 victorias y dos igualdades (ante River y Gimnasia La Plata).

El femenino de Boca ya disputó un encuentro en la Bombonera con público y mucho clima: fue en el Superclásico ante River en el año 2019. Por otra parte, el historial entre las Xeneizes y UAI Urquiza marca que se midieron en 27 ocasiones (contando el partido de este domingo), con 15 triunfos de Boca, 7 del Furgón y 5 empates.

Los dos antecedentes más recientes tuvieron un trofeo en juego: a fines del año pasado, Boca se impuso 5-2 y se quedó con el torneo de Primera División; pero a principios de 2022, la UAI ganó 2-1 y se adjudicó la Copa Federal 2021. La tabla histórica de títulos marca una clara supremacía de las boquenses, que son seguidas por River. Más atrás figuran UAI Urquiza y San Lorenzo.

Vale mencionar que Boca representará a Argentina en la Copa Libertadores femenina que se disputará en octubre en Ecuador. Las dirigidas por el Negro Martínez integrarán el Grupo B junto a Defensor Sporting de Uruguay, Ferroviária de Brasil y el ganador de la llave preliminar que enfrentará a Ñañas e Independiente del Valle, ambos ecuatorianos. Ningún equipo argentino en la historia logró siquiera llegar a una final de Copa (el Xeneize fue tercero en 2010, UAI Urquiza en 2015 y River en 2017).

Compartir

Linkedin Print