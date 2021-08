Boca Juniors recupera a uno de sus titulares, pero sigue sufriendo la escasez de delanteros

Compartir

Por diversas circunstancias, Boca todavía no pudo ganar en lo que va de la Liga Profesional y tratará de poner fin a la racha adversa este domingo, cuando visite a Estudiantes en el estadio Uno de La Plata a partir de las 18. Para esta ocasión, Miguel Ángel Russo no podrá contar con el expulsado Edwin Cardona pero recuperará a un soldano que se había convertido en una pieza importante para el cuerpo técnico: Agustín Almendra.

El mediocampista de 21 años había sufrido una rotura en el ligamento de su tobillo izquierdo durante el último amistoso previo al inicio de la temporada contra Sarmiento de Junín. Ya le dieron el alta y seguramente formará parte de la lista de concentrados para este fin de semana, aunque Russo le daría minutos en el complemento en primera instancia.

Los de la Ribera se privaron de utilizar a su primer equipo en la mayoría de los compromisos por el torneo local: Russo preservó a varios titulares en el estreno ante Unión en Santa Fe por la disputa de los octavos de final de la Libertadores ante Atlético Mineiro y en los siguientes dos partidos el grupo quedó aislado por romper la burbuja en Brasil. Recién contra Talleres en Córdoba, con un ojo puesto en el Superclásico por Copa Argentina ante River, jugaron los de mayor consideración. Y varios de ellos tuvieron descanso el pasado domingo ante Argentinos Juniors en la Bombonera.

Todavía no está confirmada la alineación xeneize para enfrentar al Pincha pero es un hecho que retornarán jugadores como Luis Advíncula, Marcos Rojo, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Norberto Briasco, mientras que continúa la disputa en el lateral izquierdo entre Frank Fabra y Agustín Sandez.

¿Qué pasa con Nicolás Orsini? Uno de los refuerzos del equipo en el último mercado arrastra una lesión que complicó su presencia en las canchas. El ex Lanús apenas llegó a sumar algunos minutos en la serie ante Atlético Mineiro (saltando desde el banco) y fue titular ante Unión en Santa Fe. El martes pasado el departamento médico xeneize publicó su parte: “Cursa una sinovitis postraumática con lenta evolución. En el día de la fecha se le realizó un tratamiento biológico y se tratará por dos semanas a la espera de su evolución”.

El hecho de no poder contar con uno de los pocos delanteros que actualmente posee el plantel le genera un dolor de cabeza a Russo, que en el último compromiso puso como titulares a Cristian Pavón y Luis Vázquez, quien había jugado 48 horas antes con la Reserva. Es por esto que Briasco seguirá siendo improvisado como referencia en la ofensiva (en realidad tiene características para jugar por afuera) a la espera de una resolución por el caso Sebastián Villa, quien se ausentó en las últimas semanas de los entrenamientos y viajó a Colombia para acompañar a su madre. El ex Deportes Tolima solicitó que lo transfieran al Brujas pero el Consejo de Fútbol rechazó las dos propuestas de la entidad belga y su futuro es incierto.

Así las cosas, Pavón (que todavía tiene chances de ser transferido) actuaría con Briasco en la delantera. Según pudo averiguar Infobae, el CDF desistió de la contratación del uruguayo Juan Ignacio Colo Ramírez y mantendrá el plantel con el que cuenta hoy hasta enero. A lo sumo puede llegar a registrarse alguna venta en las próximas semanas (la ventana de pases en Europa cierra el 31/8).

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Esteban Rolón, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Norberto Briasco es la probable formación de Boca para visitar a Estudiantes el domingo en busca de su primer triunfo en el campeonato.

Ayer Boca informó que Agustín Lastra, tercer arquero del plantel, tiene coronavirus y quedó afuera del encuentro de Reserva que se disputará hoy a partir de las 10 de la mañana en el Country de City Bell de Estudiantes. Así, no se concentrará con la Primera (algo que venía haciendo) y Ramiro García tomaría su lugar. A su vez, Renzo Giampaoli y Valentín Barco fueron confinados por haber tenido contacto estrecho (viajaban con Lastra a los entrenamientos de la Reserva).

