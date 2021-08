Mirtha Legrand define su regreso a la TV

Compartir

Mirtha Legrand se alejó de la pantalla chica por la pandemia del coronavirus, para preservar su salud y fue reemplazada por Juana Viale. En diciembre del 2020 estuvo al frente de una emisión especial por fin de año en la que compartió la mesa con su hija, Marcela Tinayre y su nieta, Juana. La diva se dio la primera dosis de la vacuna en marzo de 2021 y la segunda, en abril pasado.

Ya en la segunda semana de agosto crece la expectativa por su vuelta a la televisión. Quizás sus seguidores se esperanzaron cuando Chiquita fue al teatro Astral a ver la comedia Dos locas de remate, que protagonizan Verónica Llinás con Solita Silveyra. Esta fue la primera salida que realizó con Juanita, luego de casi un año y medio de no asistir a eventos.

“Yo creo que mamá está lista para volver. Está recontra cuidada. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad”, declaró Marcela Tinayre en una entrevista en Los ángeles de la mañana. Y agregó: “Les aseguro que de aquí a fin de año, vuelve. Quiero que vuelva, todos quieren que vuelva… Juana, ni les digo: necesita que vuelva”.

Según pudo saber Teleshow, todavía no hay una fecha estipulada para su regreso al trabajo. “Ella dijo que (su vuelta) depende de muchas cosas. Quizás para fines de septiembre. Puede ser para ese mes o más adelante”, afirmaron del entorno de la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha.

Mientras que fuentes de El Trece señalaron que de la gerencia del canal mantienen conversaciones diarias con Legrand y todavía no definieron cuándo retomaría su lugar en la conducción. “El programa es de Mirtha y si ella quiere volver las puertas están abiertas. La decisión de la fecha es exclusiva de Mirtha y cuando regrese lo podrá hacer en las condiciones que diga, un día o dos días, o como quiera”, manifestaron a este medio.

Por su parte, Chiquita afirmó a Primicias Ya: “En septiembre volveré la tele, ya cuando pase el frío y arranque la primavera. Si Dios quiere volveré, podría ser para esa fecha”. Luego, aclaró: “Únicamente haré los domingos. Los sábados seguirá Juana. Extraño mucho y mi deseo es volver para fines de septiembre”.

En julio pasado, Legrand había revelado a Teleshow que analizaba la posibilidad de regresar a la televisión “en la primavera”. ¿El objetivo? Dejar pasar el invierno. Además, solicitó: “No estén preguntándome cuándo vuelvo cuando está apareciendo una nueva cepa”.

“Voy a volver cuando me sienta segura”, enfatizó la conductora que en junio pasado celebró 53 años de su mítico programa. Y detalló que eso mismo arregló con las autoridades de El Trece y su productor ejecutivo, su nieto Nacho Viale. Mientras tanto, continúa en su casa esperando que mejore la situación sanitaria y que estén dadas las condiciones para que su regreso sea cuidado y se no ponga en riesgo su salud. Por último, se encargó de remarcar que su regreso se está dilatando por la propia pandemia del coronavirus. “De salud estoy espléndida. ¡Muy bien!”, cerró la diva.

