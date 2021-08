El Chelsea anunció a Romelu Lukaku como nuevo refuerzo

Compartir

Linkedin Print

El mercado de pases europeo está que arde. Mientras todos los flashes apuntan al arribo de Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG), en Inglaterra se han concretado varios traspasos sorprendentes y este jueves se cerró uno de ellos. Romelu Lukaku, estrella del Inter de Milan, fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea.

El goleador belga, que ya jugó en el cuadro londinense entre 2011 y 2014, firmó un vínculo para los próximos cinco años. “Fue un largo viaje para mí: llegué aquí cuando era un niño y regreso con la experiencia y la madurez”, declaró el futbolista de 28 años, citado en un comunicado del club. “La relación que tengo con este club significa mucho para mí, como sabes. He apoyado al Chelsea cuando era niño y ahora volver y tratar de ayudarlos a ganar más títulos es una sensación increíble”, sostuvo.

Según la prensa británica e italiana, el monto del traspaso se elevaría a los 115 millones de euros (USD 135 millones), una cifra estratosférica para una época en donde aún varios clubes padecen las consecuencias económicas causadas por la inactividad durante el inicio de la pandemia del coronavirus.

Lukaku aterriza en un equipo que estaba desesperado por contratar a un centrodelantero. Es que con la venta de Olivier Giroud al Milan y la inminente salida del joven Tammy Abraham, que tiene ofertas del Arsenal y de la Roma, el cuadro de Thomas Tuchel había desprotegido su zona ofensiva. Desde el final de la temporada 2020/21, la dirigencia había enfocado todos sus esfuerzos en la contratación de Erling Haaland, pero finalmente el Borussia Dortmund se negó a vender al noruego. Es por eso que después apostaron por el regreso del artillero belga.

El ex Manchester United había completado una campaña espectacular en el Inter de Milan, en donde había hecho dupla ofensiva con Lautaro Martínez para ganar la Serie A y romper con los años de gloria de la Juventus. El club italiano, urgido de dinero, había dicho en un primer momento que no vendería a ningún precio a Lukaku, pero ante semejante oferta terminó cediendo.

El goleador que viene de marcar 64 tantos en las últimas dos temporadas podrá tomarse revancha de su primer paso por el Chelsea, a donde llegó en 2011 pero nunca pudo ganarse un puesto de titular y fue cedido en varias oportunidades. Tras brillar en el Everton, en el Manchester United y en el Inter, ahora tendrá potra chance para destacarse en Stamford Bridge en donde se unirá a un súper equipo.

“La forma en que va el club encaja perfectamente con mis ambiciones a los 28 años y recién vengo de ganar la Serie A. Creo que esta oportunidad llega en el momento adecuado y espero que podamos tener mucho éxito juntos”, aseguró el delantero de 28 años en declaraciones al sitio oficial de la institución.

Es que en el Chelsea juegan varios de los mejores futbolistas del plantea, no por nada ha ganado la última Champions League y el miércoles conquistó la Supercopa de Europa. Entre ellos se destacan los alemanes Timo Werner y Kai Havertz, el inglés Mason Mount, el neerlandés Hakim Ziyech, y el francés N’Golo Kanté, entre otros. Por eso el elenco conducido por Tuchel buscará volver a proclamarse campeón de Euorpa, aunque para eso deberá superar a rivales duros.

El arribo de Lukaku al Chelsea es uno de los traspasos más importantes del mercado de pases que parece haberse eclipsado por la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG).

Compartir

Linkedin Print