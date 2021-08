Juan Marconi habló de los rumores de romance con la periodista Morena Beltrán

Compartir

Linkedin Print

Él es uno de los conductores jóvenes con más fama de galán, ella tiene 22 años y una claridad de conceptos para explicar partidos de fútbol que no abunda en el medio, combinada con una indudable belleza natural. Juan Marconi y Morena Beltrán son la cara de una de las ediciones del noticiero SportsCenter (ESPN) y, a la vez, conforman una de las parejas más shippeadas de las redes. Dicho de otro modo, esa audiencia que opina enfervorizada vive con el permanente deseo de que los dos tengan una relación amorosa.

Y cada vez que dan una nota, terminan hablando del otro. “A Morena la amo, la amo”, dijo Marconi en Intrusos (América) y sorprendió a los conductores del ciclo. “¿Tienen una relación?”, le preguntó Rodrigo Lussich. “No, no, eso salió de acá. Mal, mal, nada que ver”, cerró él, pero lejos de esquivar el tema, se abrió a los cuestionamientos. “Vos me preguntás y yo nunca miento, no miento”, aseguró Juan.

“Esas miradas hablan. Mirá los ojitos de ella, los ojos de ella cuando lo mira”, le decían desde el panel mientras mostraban en pantalla algunos fragmentos compartidos en el noticiero deportivo. “Ahí están Janson y Almada, de Vélez”, bromeó Marconi haciendo alusión a lo que se veía de fondo y entre el choque de miradas con Morena. “Les soy sincero: es divina, Morena. Es muy talentosa. Estamos hablando de una de las mejores periodistas, por no decir, para mí, la mejor”, aseguró después.

“Ahora soy un poco subjetivo, pero la veo y laburo con ella. Tengo un cariño y un amor de trabajo. Es más, creería que está con alguien…”, deslizó Marconi sobre la misteriosa situación sentimental de Morena y despejando dudas de romance. “Los rumores de romance arrancaron cuando Andrea Rincón dijo que era tu vecina, veía que recibías visitas y vos estabas soltero”, le apuntó Marcela Baños. Pero él aclaró: “Lo que contó Andrea no lo desmiento, pero fue hace 8 años. Parecía que era actual, pero no”.

“Con More no pasó nunca nada, ni va a pasar. Digo, porque está con alguien, laburamos muy bien…”, fue como dio por terminado el tema con Beltrán, aunque dejó unos puntos suspensivos de cara al futuro. En tanto, desde la mesa de Intrusos le preguntaron si alguna vez había salido con famosas y nadie se enteró: “Puede ser, cómo que no. Si hubiese pasado por ahí ustedes lo hubiesen sabido”, dijo sin decir.

Asimismo, aprovecharon para preguntarle si alguna vez se habían mezclado el trabajo y la situación sentimental con Carina Zampini, con quien Marconi llevaba la conducción del reality El Gran Premio de la Cocina (El Trece) y ambos coincidían en la soltería. “No, no. Yo estaba medio mal con la separación, pero con Cari muy bien todo, pero nada más allá de lo laboral”, despejó Juan todo tipo de dudas.

“Ella es muy exigente y esa exigencia va de la mano del éxito del programa. Como toda cabeza de grupo puede tener un día que se enoja. Conmigo fue muy buena compañera. Fue mucho mejor persona fuera del aire. Al aire me daba mi lugar, estaba todo perfecto pero cuando yo pasé la separación, el Covid y otros temas personales me llamaba casi todos los días”, la elogió Marconi y disipó los rumores que indicaban que su salida del show era porque no se llevaba bien con la conductora.

Compartir

Linkedin Print