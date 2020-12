Boca Unidos ya entrena pensando en Defensores de Ramallo

Compartir

Linkedin Print

El plantel de Boca Unidos puso en marcha una nueva semana de prácticas, con la cabeza puesta en la pronta recuperación camino al partido del próximo domingo ante Defensores de Villa Ramallo.

Luego de la dura caída en su presentación como local en el inicio de la Zona Reválida ante Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, el plantel de Boca Unidos volvió este lunes a los entrenamientos en su predio del barrio 17 de Agosto.

En el regreso a las prácticas, que se dio este lunes, el plantel conducido por Claudio Marini hizo trabajos diferenciados, ya que aquellos que jugaron el sábado ante Sportivo Belgrano realizaron tareas regenerativas a cargo del preparador físico Cristián Fernández.

En tanto que los jugadores que no vieron acción en el primer partido de la Reválida realizaron trabajos de fuerza y además tuvieron la oportunidad de hacer una práctica de fútbol reducido. En tanto que el elenco “aurirrojo” seguirá trabajando durante la semana en su predio.

Recordemos que el siguiente compromiso para los dirigidos por Claudio Marini, será el próximo domingo como visitante ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en el juego correspondiente a la tercera fecha. Para este encuentro el equipo de ribera ya tiene una baja, debido a que Diego Sánchez Paredes deberá cumplir con la fecha de suspensión tras la expulsión que sufrió este sábado.

Mientras que Boca Unidos deberá estar atento a lo que suceda este miércoles, donde tendrá jornada libre, y se disputará la segunda fecha que contará con los duelos entre Juventud Unida vs Unión de Sunchales desde las 17:10 hs, y Sportivo Belgrano vs Defensores de Villa Ramallo a las 18:30 hs.

Compartir

Linkedin Print