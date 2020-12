Florencia Peña visitó Masterchef Celebrity y emocionó a Claudia Villafañe

Compartir

Linkedin Print

La conductora de Flor de equipo pasó por el reality y le dedicó unas sentidas palabras a la empresaria, quien no tuvo su mejor desempeño en la cocina.

Después de la sentida gala de eliminación del domingo que derivó en la salida de Claudio el Turco García, en Masterchef Celebrity se propusieron aflojar las tensiones e iniciar la semana con un espíritu más festivo. Con el estudio ambientado como una clásica kermesse, los participantes debieron realizar juegos y platos típicos de las ferias populares. Además, la visita de la actriz y conductora Florencia Peña presagiaba, con su habitual chispa y picardía, un ambiente descontracturado. Sin embargo, la emoción volvió a apoderarse del certamen, y esta vez alcanzó a una de las participantes más queridas.

La nota la dio Claudia Villafañe, de muy buen andar en la competencia, que no tuvo una de sus mejores galas. Cabe destacar que el programa fue grabado previo al fallecimiento de Diego Maradona, padre de sus hijas, Dalma y Gianinna. Por este motivo, la empresaria se ausentó por un tiempo de las grabaciones, lo que repercutirá en emisiones venideras.

Como parte de una elaboración de platos típicos de kermesse, Claudia debía preparar doce mini empanadas de humita y, a diferencia de otras performances, no estuvo atenta ni metódica durante el tiempo de cocina, lo que le valió el reto del implacable jurado Germán Martitegui. De la ronda de degustaciones también participó Peña, quien antes de probar bocado tuvo palabras muy sentidas para la participante. “Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos”, enumeró la actriz. “A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real”, replicó la empresaria, ya emocionada.

Más tarde, Flor insistió con los elogios para la participante. “Te veía cocinar y veía que tenés ese exceso de responsabilidad, siempre. Que la empanada te tiene que salir bien, que tenés que llegar a tiempo, que no podés fallar, porque Claudia no puede fallar… Y sí podés fallar”, analizó la conductora de Flor de equipo, que sin embargo aprobó la preparación más allá de la consigna. “A mí me encantó la empanada, no soy chef, pero lo que más me gusta de todo es verte a vos, es re lindo verte acá. Sos la madre de todo el certamen, sos una hermosa mujer y se te nota”, concluyó la actriz.

Mientras sus compañeros aplaudían y alentaban, Claudia ya no pudo contener la emoción y solo alcanzó a agradecer cuando aflojaron un poco las lágrimas. “Son las palabras justas, porque eso es lo que me pasa”, reconoció en el backstage. “Hoy es la primera vez que te veo un poco frustrada”, intervino Donato De Santis, otro de los jurados, “pero esto no quita que se nota que te gusta la cocina. Si voy a una kermesse, y esto lo cocinaste vos, me lo como todo”, admitió el chef, ya fuera del protocolo de evaluación.

“¿Sos feliz acá?”, preguntó el conductor Santiago del Moro, y la respuesta de la participante fue un “sí” convencido y sentido, otra vez entre lágrimas. “Soy feliz y estoy súper contenta de haber aceptado el desafío. La primera semana me costó, pero ahora estoy contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas”, reconoció. Y contó cómo se prepara para los momentos más calientes de la competencia: “Sé que se hace más difícil para todos y hay que poner lo mejor de cada uno para seguir”. “Nosotros estamos felices de que vos estés acá, Clau, y lo sabés”, cerró Del Moro en medio de aplausos y gritos del estudio. Como se esperaba, no le alcanzó para subir al balcón y tuvo que resignarse con el delantal gris que la situó directamente en el jueves de última chance.

Compartir

Linkedin Print