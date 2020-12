El poderoso mensaje de Angelina Jolie para prevenir la violencia contra las mujeres

Compartir

La estrella de cine y activista habló sobre el aumento de la violencia de género durante la pandemia y ofreció consejos a las víctimas que temen sufrir abusos durante el período navideño.

Angelina Jolie, embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, aprovechó su más reciente conversación con la revista Harper’s Bazaar para alertar abiertamente de los riesgos que, especialmente en la época navideña, corren aquellas mujeres y niñas que son sistemáticamente abusadas en su círculo más íntimo.

La actriz de 45 años afirmó que “la violencia doméstica ha crecido considerablemente” durante la pandemia. En ese sentido, ha pedido a quienes tengan ocasión de leer sus palabras, las cuales se enmarcan en la campaña “16 días de activismo” -una iniciativa contra la violencia de género de la ONU- que no duden en “hablar” y en pedir ayuda a aquellos que puedan prestarles asistencia en el caso de que sufran abusos en su ámbito familiar.

“Habla con alguien, intenta encontrar aliados, mantente conectada de cara a las emergencias. Por ejemplo, puedes acordar un código y compartirlo con una amiga o un familiar, para decirles en secreto que te enfrentas a una urgencia. Trata de crear una red de ayuda e infórmate de las posibilidades. Es triste decirlo, pero no siempre se puede asumir que todos tus amigos o familiares te creerán y apoyarán. La confianza es clave”, continuó.

Además de las recomendaciones que ha realizado a las potenciales víctimas de la violencia física y psicológica contra las mujeres, la ganadora del premio Oscar también pidió mayor empatía y que se dejen de “juzgar” a las mujeres que dan un paso al frente para denunciar su situación. “Hay que tomárselo en serio, hay que estar a su lado. Escúchalas y no las juzgues. Trata de entender toda la presión económica, legal y emocional a la que están sometidas, incluida esa presión social que las lleva a mantenerse calladas sobre lo que les ha pasado”, aseveró.

“Si incluso se le ha pasado por la cabeza que alguien que conoce podría ser vulnerable de esta manera, trate de mantenerse cerca y presente en sus vidas. Deja en claro que estás ahí para ellos. Otra cosa que todos podemos hacer es educarnos. Aprendan sobre la violencia doméstica. Aprendan cómo el trauma afecta nuestra salud y puede conducir a cambios biológicos, particularmente en los niños. Tómate estos problemas en serio”, dijo Jolie.

El mes pasado, la estrella de cine, en su papel de Enviada Especial de ACNUR, pronunció un poderoso discurso sobre esta problemática en la Segunda Conferencia Internacional sobre Acción con las Mujeres y la Paz en Seúl. En un video, Jolie reconoció a las muchas mujeres que son encarceladas, agredidas o asesinadas por reclamar sus derechos; pidió que se hiciera rendir cuentas a los autores de estos aberrantes hechos; e instó a priorizar y financiar los programas de violencia sexual, así como a la protección de los defensores de derechos humanos.

“La verdad es que la vida de una mujer no tiene el mismo rango que la de un hombre, mucho más universalmente de lo que estamos dispuestos a admitir”, dijo. “La violencia sexual relacionada con los conflictos es una manifestación de esta realidad”. Y afirmó que los gobiernos y los líderes políticos parecen creer en los derechos de las mujeres y las niñas “solo hasta cierto punto”.

“La igualdad de género aún está al menos a un siglo de distancia. La violencia doméstica ha empeorado drásticamente durante la pandemia y el número de personas desplazadas por el conflicto y la persecución, más de la mitad de ellas mujeres y niños, se ha duplicado en una década”, añadió en su sentido discurso.

Incluso antes del brote de coronavirus, la violencia contra las mujeres había alcanzado proporciones pandémicas. Según ONU Mujeres, 243 millones de mujeres y niñas fueron abusadas por una pareja íntima en el último año, y menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia lo denuncian o buscan ayuda.

La campaña “es utilizada como una estrategia organizativa por personas, instituciones y organizaciones de todo el mundo para pedir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas”. Como parte de la iniciativa ÚNETE para 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, la campaña tiene como objetivo ayudar a crear conciencia, impulsar los esfuerzos de promoción y compartir conocimientos e innovación sobre la problemática.

La madre de seis hijos y ex de Brad Pitt abordó el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas en un artículo de opinión que escribió para la revista TIME en octubre.

“Incluso antes de la pandemia, que ha provocado un aumento alarmante de la violencia doméstica, más de tres mujeres al día eran asesinadas en promedio por sus maridos o novios en Estados Unidos”, expresó en su editorial. “A nivel mundial, se estima que una de cada tres mujeres se enfrentó a ser golpeadas, violadas o maltratadas durante su vida, y en la mayoría de los casos, el abusador era un miembro de su propia familia. Hubo tres veces más mujeres víctimas de homicidio intencional 2017 en todo el mundo que las víctimas del terrorismo, y más de la mitad de ellos fueron asesinados por un familiar”.

“Mi deseo es que valoremos a las chicas. Cuiden de ellas. Y sepan que cuanto más fuertes crezcan, más saludables serán y más contribuirán a su familia y comunidad”, señaló la intérprete estadounidense.

